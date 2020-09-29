川普對拜登使出「雙面手法」 先吹捧再重擊

川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。
川普先前修理拜登：「這傢伙不知道他還活著，連自己在哪都不清楚」；26日在賓州的造勢活動上，他一面轟拜登「蠢蛋」，卻又急轉彎稱讚對手，「他很有經驗，我進入政壇三年半，但他已經有47年的經驗」。
川普日前也指拜登，「早已不在巔峰。」
川普展開一連串猛攻，但有幾位高級顧問希望，他在辯論前的倒數階段收斂一些；他的陣營和盟友要拉高民眾對拜登的期望，坐等他表現失態。
川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)就說：「我們得準備面對胸有成足的拜登；他幾十年的參院經驗，都在辯論中度過。」
資深顧問米勒(Jason Miller)也刻意放出風聲，指拜登表現不會差；他說：「他在辯論上的失言，比平常接受訪問還少，甚至可能成為總統辯論中被看好的一方。」
雖然伶牙俐齒的川普被認為會在辯論占上風，但拜登自民主黨總統初選以來，已經過多場辯論考驗。
拜登本人則向川普喊話：「看著我，總統先生；看看我們倆的一言一行，我們的知識才智、狀態以及可掌握的事。」
過去幾周川普不以傳統方式備戰辯論，他在白宮，和新澤西州貝德明斯特(Bedminster)的周末居所召開作戰會議；與會者包括競選經理史特平(Bill Stepien)、米勒、庫許納，以及新澤西州前任州長克利斯蒂(Chris Christie)等高階顧問。
川普計畫在辯論上狂攻拜登私人議題，包括他的兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)在烏克蘭企業任職。但被媒體問到當天的策略，川普只說：「我不能告訴你我要怎麼做，我的意思是，我也不知道。」
儘管偶爾變相吹捧拜登，但川普和競選團隊的主軸，仍是指稱拜登的狀態並不適合擔任總統；日前甚至砸下數百萬元播出電視廣告，抨擊拜登連話都說不清楚，且將成為極左人士的魁儡。
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美國的「選舉人制度」是先由每一州的選民投票選出支持的候選人，哪一位候選人的得票數高，即可獲得該州的勝利，並拿下該州所有的「選舉人票」，正是「贏者全拿」的概念。
川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。
川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。
川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。
川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。
「選舉人票」決定了候選人的勝負成敗，儘管有一方候選人得到較多的普選票數，只要他的選舉人得票數少於對方，就算是敗選。
自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：
紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
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