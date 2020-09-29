川普對拜登使出「雙面手法」 先吹捧再重擊

川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。

川普先前修理拜登：「這傢伙不知道他還活著，連自己在哪都不清楚」；26日在賓州的造勢活動上，他一面轟拜登「蠢蛋」，卻又急轉彎稱讚對手，「他很有經驗，我進入政壇三年半，但他已經有47年的經驗」。

川普日前也指拜登，「早已不在巔峰。」

川普展開一連串猛攻，但有幾位高級顧問希望，他在辯論前的倒數階段收斂一些；他的陣營和盟友要拉高民眾對拜登的期望，坐等他表現失態。

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)就說：「我們得準備面對胸有成足的拜登；他幾十年的參院經驗，都在辯論中度過。」

資深顧問米勒(Jason Miller)也刻意放出風聲，指拜登表現不會差；他說：「他在辯論上的失言，比平常接受訪問還少，甚至可能成為總統辯論中被看好的一方。」

雖然伶牙俐齒的川普被認為會在辯論占上風，但拜登自民主黨總統初選以來，已經過多場辯論考驗。

拜登本人則向川普喊話：「看著我，總統先生；看看我們倆的一言一行，我們的知識才智、狀態以及可掌握的事。」

過去幾周川普不以傳統方式備戰辯論，他在白宮，和新澤西州貝德明斯特(Bedminster)的周末居所召開作戰會議；與會者包括競選經理史特平(Bill Stepien)、米勒、庫許納，以及新澤西州前任州長克利斯蒂(Chris Christie)等高階顧問。

川普計畫在辯論上狂攻拜登私人議題，包括他的兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)在烏克蘭企業任職。但被媒體問到當天的策略，川普只說：「我不能告訴你我要怎麼做，我的意思是，我也不知道。」

儘管偶爾變相吹捧拜登，但川普和競選團隊的主軸，仍是指稱拜登的狀態並不適合擔任總統；日前甚至砸下數百萬元播出電視廣告，抨擊拜登連話都說不清楚，且將成為極左人士的魁儡。

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