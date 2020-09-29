川普辯論砲火將對準拜登全家 拜登要避免「動怒」失態

川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。

無論90分鐘辯論結果如何，美國仍受到大選外部因素影響，如新冠肺炎、失業率、野火、參院大法官任命案和訴求種族正義而起的街頭示威。而讓這場辯論可能變調的狀況，主要包括辯論成人身攻擊，以及拜登可能失態。

約三分之二的選民認為，國家不在正軌上；若辯論內容無關政策，而像上次大選辯論針對個人事務，肯定會破壞選民印象。

華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，川普告訴幕僚，他尤其想談拜登之子杭特拜登(Hunter Biden)，而且「大家最終會發現拜登人在心不在。」另一名匿名顧問透露，川普還要求幕僚嘗試對拜登的多種抨擊，包括批評拜登長期待在華府卻少有建樹。

消息人士表示，拜登與其幕僚已預期將面臨毒辣砲火，他們打算直接與選民對話，描述拜登上任後的另一番景象，同時批評川普因應新冠肺炎與隨之而來的經濟問題。

拜登遭激怒 恐毀冷靜形象

川普口無遮攔、百無禁忌，拜登可能遭激怒並出現情緒化反應，這點令拜登顧問感到緊張；顧問認為，拜登熱情且有同理心可望吸引選民，但他遭激怒時口不擇言，團隊精心打造「可在混亂中冷靜領導國家的形象」可能破滅。

就算拜登勤加練習也可能出錯，他很少參與大型辯論且近期多遠離敵意場合。聯邦參議員孔恩斯(Christopher Coons)說：「辯論界有句話說得好，你走進泥淖與豬搏鬥，豬玩得很開心，你卻全身泥。」

拜登日前參與線上募款時坦言，「我希望不會上鉤跟這個人爭吵」，但「預期他會咆哮」和插話。

拜登的支持者認為他的辯論表現逐場進步，但幕僚說拜登沒遇過川普這樣的對手。

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