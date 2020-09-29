川普辯論砲火將對準拜登全家 拜登要避免「動怒」失態

川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。
無論90分鐘辯論結果如何，美國仍受到大選外部因素影響，如新冠肺炎、失業率、野火、參院大法官任命案和訴求種族正義而起的街頭示威。而讓這場辯論可能變調的狀況，主要包括辯論成人身攻擊，以及拜登可能失態。
約三分之二的選民認為，國家不在正軌上；若辯論內容無關政策，而像上次大選辯論針對個人事務，肯定會破壞選民印象。
華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，川普告訴幕僚，他尤其想談拜登之子杭特拜登(Hunter Biden)，而且「大家最終會發現拜登人在心不在。」另一名匿名顧問透露，川普還要求幕僚嘗試對拜登的多種抨擊，包括批評拜登長期待在華府卻少有建樹。
消息人士表示，拜登與其幕僚已預期將面臨毒辣砲火，他們打算直接與選民對話，描述拜登上任後的另一番景象，同時批評川普因應新冠肺炎與隨之而來的經濟問題。
拜登遭激怒 恐毀冷靜形象
川普口無遮攔、百無禁忌，拜登可能遭激怒並出現情緒化反應，這點令拜登顧問感到緊張；顧問認為，拜登熱情且有同理心可望吸引選民，但他遭激怒時口不擇言，團隊精心打造「可在混亂中冷靜領導國家的形象」可能破滅。
就算拜登勤加練習也可能出錯，他很少參與大型辯論且近期多遠離敵意場合。聯邦參議員孔恩斯(Christopher Coons)說：「辯論界有句話說得好，你走進泥淖與豬搏鬥，豬玩得很開心，你卻全身泥。」
拜登日前參與線上募款時坦言，「我希望不會上鉤跟這個人爭吵」，但「預期他會咆哮」和插話。
拜登的支持者認為他的辯論表現逐場進步，但幕僚說拜登沒遇過川普這樣的對手。
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美國的「選舉人制度」是先由每一州的選民投票選出支持的候選人，哪一位候選人的得票數高，即可獲得該州的勝利，並拿下該州所有的「選舉人票」，正是「贏者全拿」的概念。
川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。
川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。
川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。
川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。
「選舉人票」決定了候選人的勝負成敗，儘管有一方候選人得到較多的普選票數，只要他的選舉人得票數少於對方，就算是敗選。
自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：
紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
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