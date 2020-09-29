別說錯話！專家：總統辯論穩基本盤 先求「不要輸」

川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。
密蘇里大學政治溝通研所主任麥金尼(Mitchell McKinney)表示：「一場辯論不會改變太多想法，漫長的選舉活動一路到現在，許多來看辯論的人早已心有所屬，他們看辯論是為了強化信念和尋找動機。」
舊金山州立大學政治溝通專家圖曼(Joseph Tuman)指出：「要做的就是穩住基本盤，因此基本上試著別流失鐵票；你要避免犯大錯、說錯話。」
這項挑戰對現任總統川普來說尤其艱難；過去的在位總統前幾場總統辯論往往不穩定，一部份是因為總統習慣成為不容幕僚質疑的角色；川普在位四年內，他在講台上未曾遇過匹敵的對手。
研究總統級知名演說的密西根大學學務長卡爾(Aaron Kall)表示，這些現任總統疏於練習，有人為總統效力，但忠言逆耳，這群人不可能如實稟告。
面對首場總統辯論時，2012年的前總統歐巴馬、2004年的前總統布希和1984年的雷根都表現不佳；但辯論表現不佳並非現任總統的喪鐘，三人可能在前幾場總統辯論失去一些選民，但都成功連任。
拜登近期辯論經驗可能比川普更豐富，歷經民主黨多場初選後，他在演講台上更為自在。
卡爾表示：「講台上有六人、十人時，拜登表現不佳，沒什麼可比較。但他對上聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)時表現很好，對方可是個難纏的辯論家。」
這場辯論中的第三人、主持人華勒斯(Chris Wallace)也可能增添變數，但目前還不清楚他打算多積極投入到這場辯論中。
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美國的「選舉人制度」是先由每一州的選民投票選出支持的候選人，哪一位候選人的得票數高，即可獲得該州的勝利，並拿下該州所有的「選舉人票」，正是「贏者全拿」的概念。
川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。
川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。
川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。
川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。
「選舉人票」決定了候選人的勝負成敗，儘管有一方候選人得到較多的普選票數，只要他的選舉人得票數少於對方，就算是敗選。
自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：
紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
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