別說錯話！專家：總統辯論穩基本盤 先求「不要輸」

川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。

密蘇里大學政治溝通研所主任麥金尼(Mitchell McKinney)表示：「一場辯論不會改變太多想法，漫長的選舉活動一路到現在，許多來看辯論的人早已心有所屬，他們看辯論是為了強化信念和尋找動機。」

舊金山州立大學政治溝通專家圖曼(Joseph Tuman)指出：「要做的就是穩住基本盤，因此基本上試著別流失鐵票；你要避免犯大錯、說錯話。」

這項挑戰對現任總統川普來說尤其艱難；過去的在位總統前幾場總統辯論往往不穩定，一部份是因為總統習慣成為不容幕僚質疑的角色；川普在位四年內，他在講台上未曾遇過匹敵的對手。

研究總統級知名演說的密西根大學學務長卡爾(Aaron Kall)表示，這些現任總統疏於練習，有人為總統效力，但忠言逆耳，這群人不可能如實稟告。

面對首場總統辯論時，2012年的前總統歐巴馬、2004年的前總統布希和1984年的雷根都表現不佳；但辯論表現不佳並非現任總統的喪鐘，三人可能在前幾場總統辯論失去一些選民，但都成功連任。

拜登近期辯論經驗可能比川普更豐富，歷經民主黨多場初選後，他在演講台上更為自在。

卡爾表示：「講台上有六人、十人時，拜登表現不佳，沒什麼可比較。但他對上聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)時表現很好，對方可是個難纏的辯論家。」

這場辯論中的第三人、主持人華勒斯(Chris Wallace)也可能增添變數，但目前還不清楚他打算多積極投入到這場辯論中。

第一場總統辯論委員會29日登場，預定吸引上億觀眾。(美聯社)

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