川普煉金術 紐時踢爆10大避稅手法

自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：

一、近20年來，自稱為「億萬富豪」的川普，大多未繳聯邦稅

紐時檢視的川普稅務紀錄裡，18年中有11年未繳聯邦稅，而在2016年、2017年僅繳750元。若以20年期間計算，川普與財產大約相當的美國富豪相比，累計大約少繳4億元聯邦稅。

二、川普比近期幾任總統繳的稅都少

在歷任總統當中，川普身家財產名列前茅，可是跟近期幾任總統相比，川普繳的稅卻較少。據統計，前總統布希、歐巴馬各自任內，平均每年都繳交超過10萬元聯邦稅。

三、川普獲得可觀退稅

川普擔任製作人兼主持人的「誰是接班人」(The Apprentice)實境節目暴紅，因此必須繳交巨額稅金，然而卻因可觀退稅而勾消。從2010年迄今，川普累計獲得退稅7290萬元。相較之下，同樣身為全美頂尖0.001%的富豪，同期每年卻要繳約2500萬元聯邦稅。

四、川普的7290萬元退稅正是國稅局調查重點

川普表面上的說法是，大西洋城(Atlantic City)賭場投資失利，血本無歸，因此申請退稅。但紐時報導，真相是川普實際上還是有賺取大約5%獲利。國稅局從2011年起對川普查稅，至今仍未完成，原因不明，最後恐怕要由聯邦法院裁決。

五、川普把個人生活開銷，都列入企業報稅抵扣

其中包括「誰是接班人」節目推出期間，花了7萬元聘請髮型師為川普打理髮型。

六、川普所有事業都將收入大約20%，歸納為定義模糊的「顧問費用」(consulting fees)做為報銷之用，進而達到省稅目的。從2010年以來，類似得到報銷的顧問費共計2600萬元，就連川普長女伊凡卡.川普(Ivanka Trump)身為川普集團高層主管，同樣也收取數十萬元的顧問費。

七、川普最知名的旗下事業都在虧錢

從2000年以來，川普集團的高爾夫球度假村，累計虧損3億1500萬元。

八、川普事業當中，最賺錢的是他的個人品牌

拜「誰是接班人」之賜，川普靠著賣個人品牌的授權，在2004年至2018年間，共計賺進4億2740萬元。

九、川普參加2016年大選其實是為了幫個人品牌進一步宣傳，謀求更多商機。

十、川普上台後，旗下事業跟著賺錢

從2015年以來，川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)由於會員人數一路成長，每年因此多賺約500萬元。

紐約時報公布的川普1995年以來的稅表，川普稱是以非法手段獲得。(推特)

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