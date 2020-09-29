4.2億美元個人債務！川普若連任總統 資產恐遭法拍
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
紐時指出，川普最有名的兩項資產分別是紐約市的川普大樓(Trump Tower)，以及邁阿密「川普全國都瑞爾」(The Trump National Doral)，兩項資產均被拿來抵押，而且須在2024年前償還。
川普2012年以1億5000萬元購入都瑞爾高爾夫球場，直到2018年損失總計1億6230萬元；稅務紀錄顯示，他之後又投入2億1300萬元，而且未來三年內有1億2500萬元的抵押貸款欠額即將到期。
另外，川普2012年拿川普大樓抵押1億元，他的公司償還1500萬元利息，但本金卻幾未償還；這筆1億元貸款將於2022年到期。
紐時指出，川普個人累積債務共計4億2100萬元，大部分都會在四年內到期；萬一川普連任成功，他的債權人將評估是否對現任總統資產進行法拍，這將前所未見；不過川普未來幾年可宣布個人欠款，並因此享有稅收優惠。
波洛西28日接受國家廣播公司新聞(NBC News)訪問時表示，她擔心川普貸款恐影響美國對俄羅斯等國家的政策與關係，「這位總統似乎欠債超過4億元，欠誰？不同的國家嗎？他們有什麼影響？在我看來，這是個國安問題。」
波洛西繼續質疑川普的債權人，並呼籲大眾有權知道；她在未提供證據的情況下點名俄國可能參與其中；她引述川普政府過去幾年推動的多項政策和釋出訊息，許多都有利於俄國，「問題在於，俄國總統普亭(Vladimir Putin)在政治、個人和財務等各方面對川普有何影響？」
川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)28日告訴MSNBC，民眾除了關心川普欠款對象，也該注意川普如何還款；柯恩認為，川普可能面臨破產，最可能的情況是川普會找某間貪腐的外國企業來脫困。
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