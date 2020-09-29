紐時爆料重創川普？ 鐵桿川粉照挺不誤

紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
不過，有線電視新聞網(CNN)分析，川普從政生涯一路走來，履履遭逢備受質疑的事件都能「關關難過關關過」，因此死忠川粉估計也將對川普照挺不誤。
白登選舉團隊27日在推特發表最新競選廣告，內容是對照教師、消防隊員、護士與川普每年繳交的聯邦稅金額；影片當中打出字幕顯示，教師平均每年繳交7239元聯邦稅，消防隊員繳交5283元聯邦稅，護士則交1萬216元聯邦稅，但川普則只繳750員聯邦稅。
截至28日上午為止，這支影片已突破220萬瀏覽人次；川普27日晚間在白宮記者會上表示，紐時報導是「假新聞」、「純屬捏造」。
英國「衛報」(The Guardian)報導，川普的繳稅內幕可能會讓部分選民好奇川普如何節稅，但紐時承諾將曝光更多消息，可能會影響少數關鍵選民的投票傾向。
CNN分析，就在美國感染新冠病毒死亡案例已破20萬人之際，紐時在選前倒數時刻爆出川普避稅獨家報導，這則新聞震撼力極強，就連向來擅長轉移話題的川普，似乎都招架不住。
分析指出，川普與粉絲之間有著深刻的情感聯結，川粉不相信主流新聞媒體記者，但相信保守派媒體的文宣，長期以來對於川普提供「另類政治真相」則照單全收，因此「10月驚奇」類型的新聞披露，對於川普支持者來說或許看不到產生讓選情得以改變的效果。
衛報指出，多數人認為紐時報導可能會讓川普的選情蒙上陰影，但部分選民看待此事的角度是希望得知川普如何節稅，看能否運用相關法規而省下納稅錢；紐時報導可能無法撼動川普的中間支持者，但可能影響足夠的選民，做出不同的投票決定。
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美國的「選舉人制度」是先由每一州的選民投票選出支持的候選人，哪一位候選人的得票數高，即可獲得該州的勝利，並拿下該州所有的「選舉人票」，正是「贏者全拿」的概念。
「選舉人票」決定了候選人的勝負成敗，儘管有一方候選人得到較多的普選票數，只要他的選舉人得票數少於對方，就算是敗選。
自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：
紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
剩下不到40天的美國大選，兩位總統候選人預定於週二（9／29）進行首場電視辯論會，辯論將聚焦在選舉完整性等主題。然而，26日川普正式宣布提名巴瑞特為新任大法官人選，辯論會中恐再挑起川普「拒絕移交權力」的敏感神經。
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