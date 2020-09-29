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美國大選首場辯論對誰加分？川普 vs 拜登六大PK重點！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
首場總統大選辯論29日在克利夫蘭市登場。共和黨川普總統(右)自信滿滿，稱平時已有準備。民主黨總統候選人拜登則積極準備。 美聯社
首場總統大選辯論29日在克利夫蘭市登場。共和黨川普總統(右)自信滿滿，稱平時已有準備。民主黨總統候選人拜登則積極準備。 美聯社

剩下不到40天的美國大選，兩位總統候選人預定於週二（9／29）進行首場電視辯論會，辯論將聚焦在選舉完整性等主題。然而，26日川普正式宣布提名巴瑞特為新任大法官人選，辯論會中恐再挑起川普「拒絕移交權力」的敏感神經。

截至上週三（9／23），根據英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）所做的民調顯示，目前民主黨候選人拜登，領先川普七個百分點，而預定於週二在俄亥俄州克利夫蘭登場的電視辯論會，將會是兩人首度正面交鋒。

辯論會將由「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）資深主播華勒斯（Chris Wallace）主持，他曾主持2016年總統大選辯論會，擅長尖銳提問的風格，備受大眾好評，卻也常遭川普在推特中公開點名批評。

六大辯論焦點》通訊投票「選舉完整性」，不利川普選情？

日前，主辦方公布首場辯論會的六大主題，包含最高法院大法官提名戰、新冠疫情（COVID-19）、疲軟的美國經濟、全國因佛洛伊德事件所引發的示威抗議、選舉完整性，以及拜登、川普歷來紀錄的議題。最終將依據時事變化，對主題進行些許調整。

疫情肆虐美國數個月，染疫的死亡人數已突破20萬人，兩人將針對政府防疫議題角力；同時，最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝後，不到10天的時間內，川普隨即提名新任人選，是否違反憲政條例等問題展開激辯。

此次特別將「選舉完整性」的主題納入辯論會中，事涉川普不斷反對在疫情期間擴大通訊投票，並表示在疫情期間，本屆以通訊方式投票的美國選民，可能達到歷史新高，聲稱此舉將導致「人為操控選舉」。

然而，目前沒有任何證據能證明，通訊投票可能導致舞弊，或甚至對共和黨的選情造成不利等影響。

新大法官人選》保守派的布局，為拒絕移交權力鋪陳

上週三（9／23），川普在面對記者詢問，若在11月的大選中敗給拜登，能否承諾和平移交權力時回答：「我們要看看發生什麼，再作決定。」不僅未承諾若敗選，將和平轉移政權，更聲稱選舉結果，最終恐交由最高法院，進行裁決。

過去，在2016年總統大選的辯論中，川普曾被問到相同問題，他答道，會接受並全力支持當時對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的領導；然而，時隔四年，如今卻給出了「再看看」的答案。

近期，川普正式提名現年48歲的巴瑞特（Amy Coney Barrett）為新任大法官人選，不僅成為川普任內第三位被提名的大法官，更可望於10月26日前，在參議院以超過半數（53席）共和黨的優勢下，通過提名案。（延伸閱讀：【美國大選】傳奇大法官RBG病逝！大選逼近，為何川普執意提名新人選？）

因此，川普不承認落敗的討論，再度縈繞美國政壇，外界猜測當川普陣營，對大選結果存有異議，最終恐訴諸最高法院，將曠日廢時。根據CNN表示，巴瑞特很可能將在大選的郵寄投票立場上，與川普一致的主張，對此更有利於川普邁向連任之路。

兩位候選人的首場電視辯論會，將針對當前美國許多社會議題，進行辯論，而外界也更關注川普會如何回應新任大法官人選、通訊投票等議題，仍有待辯論會後進一步觀察。

>> 【美選專題】川普拜登大PK，兩人背景學經歷一次看！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

美國大選 川普 拜登 電視辯論

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