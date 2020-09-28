前國安部長芮吉倒戈挺拜登 巨石強森也推文支持拜賀配

曾任賓州州長以及全美首位國土安全部部長的芮吉(Tom Ridge)，宣布在本屆總統大選中支持前副總統拜登(Joe Biden)，並於27日在「費城詢問報」(The Philadelphia Inquirer)刊登專欄文章，表示川普總統「缺乏領袖需要的同理心、正直、智慧與成熟。」

曾在前總統布希(George W. Bush)政府任職的芮吉表示，這將是他第一次把票投給民主黨籍總統候選人。

芮吉痛批川普「在政治、種族與宗教的界線上」導致分裂，還說他「經常不聽專家的意見，而專家對眼前議題所具備的知識遠比他多，包括情報、軍事、以及公共衛生；在生命損失、社會動盪、經濟困境、以及我們在世界上的名聲等方面，我國已付出巨大代價。」

川普上月在威斯康辛州西奧什科什(Oshkosh)發表演說時錯誤地宣稱，若他在11月連任失敗，唯一的原因就是「選舉出現弊端」。

對此， 芮吉寫道：「你能想像這種傲慢嗎？你能想像我們有生之年或史上有任何另外一位總統，說過這麼危險又非美國的話嗎？我們正處於衛生危機當中，應該盡全力幫助民眾安全投票，但他卻持續讓人對選舉的崇高地位產生懷疑。」

好萊塢男星巨石強森(Dwayne Johnson)27日在推特宣布支持拜登與賀錦麗。

在長7分半影片中，巨石強森表示：「我登記為獨立選民多年，目前的意識形態也屬中間路線，我認為拜登與賀錦麗是帶領我國的最佳人選，我也支持他們成為美國的正副總統。」

他說自己過去曾把票投給兩黨候選人，而這次「可以認為是數十年來我國最關鍵性的一場大選」。

巨石強森寫道：「進步需要勇氣、人道、同理心、堅毅、仁慈與尊重；我們每個人都必須投票」，並附上民眾可登記投票並了解候選人資訊的網址。

這段影片在三小時內就被點閱超過200萬次。