總統辯論前 多家民調：拜登微幅領先 男性選民勢均力敵

紐約時報和西耶納學院(NYT/Siena College)的最新 民調顯示，民主黨總統候選人拜登領先共和黨川普總統八個百分點，在可能選民中的支持率以49%對41%；女性選民中，53%支持拜登，37%支持川普，但雙方在男性選民當中勢均力敵，支持率皆為45%。

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(Post-ABC)進行的民調也顯示，拜登領先川普10個百分點，53%登記選民支持拜登，43%支持川普；這個差距與8月兩黨各自舉行全代會前進行民調時的12個百分點差距在統計上維持不變。

喬治亞州 川普領先1個百分點

華郵民調中，54%可能選民支持民主黨副總統候選人賀錦麗，44%支持副總統潘斯；65%受訪女性選民支持拜登，34%支持川普；而55%受訪男性選民支持川普，42%支持拜登。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的民調則顯示，在北卡羅來納州，拜登領先川普兩個百分點，48%受訪選民支持拜登，46%支持川普；而在喬治亞州，川普則以47%對46%，領先拜登一個百分點。

密州、威州2搖擺州 拜登穩定領先

國家廣播公司新聞網(NBC News)與紐約州馬瑞斯特學院(Marist)民調27日公布的民調顯示，在密西根州和威斯康辛州這兩個最重要的搖擺州，拜登穩定領先川普，而這兩州多數選民認為，大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世後的新任大法官人選，應該由在接下來大選中當選總統的人來提名。

在密西根州的可能選民中，52%支持拜登，44%支持川普，誤差範圍4.3%；54%可能選民認為最高法院大法官席位空缺應由接下來大選的獲勝者進行填補，僅35%說川普應立即進行。

在威斯康辛州，54%可能選民支持拜登，44%支持川普，誤差範圍4.6%；56%受訪選民認為大法官席位空缺應由勝選者進行填補，僅37%說川普應立即提名人選。