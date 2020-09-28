川普辯論來勢洶洶 拜登主打同理心 迎戰「騙子總統」

民主黨總統候選人拜登將在29日與爭取連任的川普總統進行辯論，迎接競選以來最大的挑戰，他更以「騙子總統」直呼川普，雙方火藥味十足，也讓辯論會精采可期。

拜登25日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時說道：「大家都知道這位總統是個騙子，這已經不是新聞了；但我仍準備好告訴大家，為何我認為他執政失敗，以及我將如何幫助美國人民的生活變得更好。」

為了遵守防疫規範，拜登競選團隊盡可能減少造勢活動，或是與選民接觸，對外發言也僅限對記者。因此這場辯論將是選戰開打以來，雙方少數以非隔空交火的方式，而是同台實戰，也讓觀眾期待雙方會激出什麼樣的火花。

艾克朗大學(University of Akron)政治系教授柯恩(David Cohen)形容：「這就像是收看按次付費的拳擊賽。」

川普過去不僅抨擊拜登提倡「激進的社會主義」，還指控民主黨人鼓吹通訊投票是為了「動手腳」，甚至在日前的記者會上大言不慚地表示，自己或許不會接受選舉結果。

川普也經常戲稱拜登為「沉睡老喬」，更嘲弄他的心智正在退化；但倘若拜登的辯論表現令人驚艷，顛覆「沉睡老喬」的稱號，則川普人身攻擊的計策很可能造成反效果。

然而，拜登過去的辯論紀錄並不突出，初選時受到許多年輕一輩參選人的前後夾攻，造成拜登的聲量下滑，更一度掉出前三名，幸虧北卡羅來納州一戰成功讓他重回民調冠軍寶座，在這之後拜登的表現也更加沉著穩定。

受到疫情和非裔平權運動事件的衝擊，拜登堅決捍衛民主黨長期以來追求的社會價值，展現真情流露的一面，與川普強勢的風格形成強烈對比；而已高齡77歲的拜登若在此戰落敗，職業生涯恐怕將邁入尾聲。

距離11月3日總統大選投票日僅剩五周，拜登民調保持領先，只需要在辯論台上持續展現自己富有同理心，強調自己才能整合國家分裂現狀的優勢即可。