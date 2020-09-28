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把辯論當格鬥 川普曾奇襲柯林頓 預期「極盡羞辱」拜登

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合27日電
共和黨總統候選人川普（左），與民主黨總統候選人柯林頓，兩人2016年10月6日在聖路易市華盛頓大學的首場辯論。 美聯社
共和黨總統候選人川普（左），與民主黨總統候選人柯林頓，兩人2016年10月6日在聖路易市華盛頓大學的首場辯論。 美聯社

2020年總統大選首場總統辯論會29日即將在俄亥俄州克利夫蘭登場，川普總統自詡為「真正的硬漢」且深諳民間疾苦，辯論時口下必不留情，而是如格鬥選手般痛擊民主黨對手拜登；受新冠肺炎疫情影響，川普和拜登不會握手。

受疫情影響，雙方陣營根據防疫規範做出許多調整，雙方一度想以碰肘取代握手，但這看起來很怪遂作罷。

有別於甘迺迪(John F. Kennedy)和雷根(Ronald Reagan)，74歲的川普不愛慷慨激昂的長篇大論，不愛歐巴馬細緻優雅的演說風格，批評者認為這種超然離群風格不夠接地氣。

川普把實境秀技巧帶進拜宮，十足的娛樂家形象，老愛撂兩句黑幫電影中大佬行話的紐約客，而啟發他表演風格的正是摔角那種花俏又混亂的場面。

川普19日把辯論舞台比作鐵籠格鬥，他告訴真正的終極格鬥冠軍賽(UFC)冠軍馬斯維達爾(Jorge Masdival)說：「這是同一碼事」，「只是稍微沒那麼激烈」。

川普目前民調落後拜登，寄望辯論出色表現一舉翻盤；川粉盼川普給拜登致命一擊，而信心滿滿的川普甚至要求舉辦四場辯論，只是沒有成功。

反觀部分民主黨人懇求拜登別接辯論戰帖，就怕沒人招架得住川普銳不可當的誇張言語和滿口謊言。

密西根大學辯論專家卡爾(Aaron Kall)曾共同撰寫探討川普辯論技巧的書「與唐納辯論」(Debating The Donald)，他說，川普「不按牌理出牌」，「和他辯論沒有劇本可照著走」。

數月來，川普極盡侮辱拜登之能事，從說拜登是祕密共產黨員、到罵拜登形同腦死，他還會說出什麼，現在誰也說不準，但他屆時肯定有招可出。

川普在和柯林頓辯論時曾發動奇襲，邀請多名指控柯林頓夫婿、前總統柯林頓(Bill Clinton)性騷擾的女性到場，這種作法前無古人；他甚至一度離開辯論台上指定位置，跑到柯林頓身後，虎視眈眈地逼近。

面對拜登時，川普可能會猛攻其子杭特(Hunter)在烏克蘭和中國生意涉貪一事。

面對川普這麼多的詆毀，拜登屆時登上辯論台時，只要表現別太差強人意，或許就能宣稱得勝了。

美國大選 川普 拜登

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