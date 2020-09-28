快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

首場總統辯論29日登場 川普再控拜登用藥：先藥檢

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合27日電

2020年總統選舉首場辯論將於29日晚上登場，川普總統自信滿滿，沒有正式預演準備，他多次呼籲辯論前是否用藥檢測，並指控民主黨總統候選人拜登用藥以提升公開表現；拜登競選團隊則舉行模擬辯論，前第二夫人吉兒．拜登(Jill Biden)則稱拜登已準備好，並批川普抹黑拜登是為了轉移焦點。

川普略過正式準備但27日表示，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)和新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)正協助他準備辯論，「我們來這邊前為辯論稍加準備。」

川普稱他在白宮時回應記者大量問題，算是為辯論做的一種準備；他也低估辯論，暗示儘管民主黨前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)四年前充分準備辯論，但他仍打敗對手。

川普多次拿拜登的年齡和心智敏銳度做文章，他27日再次呼籲兩人應在辯論前藥檢，「我強烈要求在周二晚間辯論前對沉睡老喬．拜登進行藥檢，我自然也同意接受藥檢。說得委婉一點，他歷來辯論表現不穩定，會不會只有藥物才可能造成他表現不一？」

川普與拜登29日晚上參加在俄亥俄州凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)和克利里夫蘭診所(Cleveland Clinic)舉辦的90分鐘辯論；未來還有兩場總統辯論，拜登副手賀錦麗10月才會上場。

消息人士透露，拜登競選團隊舉行模擬辯論，由白宮前資深顧問包爾(Bob Bauer)扮演川普，並呈現出川普的風格和預期使用的策略；前總統歐巴馬前幕僚卡尼(Jay Carney)認為，川普將使出渾身解數，用各種污辱和莫名題外話砲轟拜登。

拜登夫人：他準備好了

拜登26日將川普比喻為希特勒的宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)，「當你說的謊言夠長，一再重複、重複、重複，就變成了常識」，他認為川普無法說服選民，因為「大家知道總統是個騙子。」

雖然拜登表示他打算在講台上檢驗事實，但民主黨人建議拜登應避免被川普牽著走，而是把話題轉到更熟悉的選舉主題，並直接與美國人民對話。

吉兒．拜登27日表示拜登已做好準備，並期待讓美國人看到總統該有的模樣，兼具冷靜、穩重、強壯和韌性；她批評川普的美國充滿混亂，並稱已故共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain)夫人最近表態支持拜登需要很多勇氣。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

紐時爆料：川普10年沒繳稅 川普斥「假新聞」

川普繼續施壓梅克爾 促德國禁止華為參與5G網路

伊凡卡爽賺「顧問費」幫老爸節稅

聯邦法院擋下川普政府禁令 TikTok暫逃封殺命運

相關新聞

史無前例！川普提名巴瑞特遞補大法官 拚選前表決過關

美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...

首場總統辯論29日登場 川普再控拜登用藥：先藥檢

2020年總統選舉首場辯論將於29日晚上登場，川普總統自信滿滿，沒有正式預演準備，他多次呼籲辯論前是否用藥檢測，並指控民主黨總統候選人拜登用藥以提升公開表現；拜登競選團隊則舉行模擬辯論，前第二夫人吉兒．拜登(Jill Biden)則稱拜登已準備好，並批川普抹黑拜登是為了轉移焦點。

川普提名3大法官將成政績留最高法院 影響美國數十年

再過些時日，川普總統總若敗選就得下台，他分裂國家的言詞、毫無章法的聘用解雇官員，乃至他的推特貼文，人們記憶都會淡忘，繼任的總統會刪掉他的總統行政命令，但他提名後參院任命的聯邦最高法院大法官都將留下來，影響未來幾十年。

川普續推大法官提名 拜登籲選民別忍受濫權者

川普27日持續推動聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)接任最高法院大法官的提名進程，強調參院「很快」就會確認提名巴瑞特為大法官並推翻「可負擔健保」(ACA，俗稱歐記健保)；民主黨總統候選人拜登一面對參院前同事喊話，大選後「讓人民決定」大法官人選應由勝選總統提名，一面呼籲選民「無法忍受濫權者」。

生涯導師贊成廢歐記健保 巴瑞特可能投下關鍵1票

川普總統提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)成為最高法院大法官，而總統候選人拜登和民主黨，現在則聚焦在她是否有可能投下關鍵一票，為民眾保住敗俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)。

前大法官史卡利亞傳人 巴瑞特靠冷靜在4年內竄紅

四年前，艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)還只是印第安納州聖母大學法學教授，在州內政壇都不算紅，遑論全國知名；但她再過幾個星期，就可能成為聯邦最高法院的最新大法官，除了她個人能力強，面對民主黨聯邦參議員砲轟仍能冷靜，而受到川普總統賞識以外，她算前大法官史卡利亞的傳人也不無關係。

紐時爆料：川普10年沒繳稅 川普斥「假新聞」

紐約時報27日報導，從2016年參加總統大選迄今始終不願公布報稅紀錄的川普總統，在2016年只繳了750元聯邦個人所得稅，勝選入主白宮之後，2017年的聯邦稅也只繳付750元。川普是歷年來唯一拒絕公布稅表的總統候選人及現任總統，報導中還指出，川普在過去15年期間，有10年是沒有繳交任何聯邦個人所得稅的。

川普提名巴瑞特任大法官 參議院將於10月底表決

美國總統川普昨天提名保守派法官巴瑞特遞補最高法院大法官金斯柏格的遺缺，聯邦參議院司法委員會主席葛蘭姆今天說，參院司委會將...

天主教組織成員 巴瑞特披神祕面紗

美國總統川普提名巴瑞特為大法官，在提名聽證會上，巴瑞特的信仰可能被提出討論。她是天主教徒，而且參加神祕的天主教會社「讚美...

川普再質疑拜登神智 要求首場辯論會前後藥檢

美國總統川普今天再度攻擊總統大選民主黨對手拜登（Joe Biden）的頭腦清醒程度，他要求在兩人首場辯論會於29日登場之...

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

美國總統川普提名巴瑞特為大法官，在提名聽證會上，巴瑞特的信仰可能被提出討論。她是天主教徒，而且參加神祕的天主教會社「讚美...

川普辯論當格鬥 昔奇襲希拉蕊今遇拜登料出狠招

美國總統川普總誇口熟悉民間疾苦，並以真正的硬漢自居，下週總統大選辯論登場時，他口下必不留情，要像在格鬥場上迎戰對手一般，...

熱門新聞

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

爭議區衝突再起 亞美尼亞擊落5架亞塞拜然軍機

今天開盤前 五件國際事不可不知

紐時：川普15年間有10年沒繳聯邦稅 當選那年繳2.2萬元

11歲紋身師畫風獨特爆紅 客人指名要她設計紋身圖案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。