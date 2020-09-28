首場總統辯論29日登場 川普再控拜登用藥：先藥檢

2020年總統選舉首場辯論將於29日晚上登場，川普總統自信滿滿，沒有正式預演準備，他多次呼籲辯論前是否用藥檢測，並指控民主黨總統候選人拜登用藥以提升公開表現；拜登競選團隊則舉行模擬辯論，前第二夫人吉兒．拜登(Jill Biden)則稱拜登已準備好，並批川普抹黑拜登是為了轉移焦點。

川普略過正式準備但27日表示，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)和新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)正協助他準備辯論，「我們來這邊前為辯論稍加準備。」

川普稱他在白宮時回應記者大量問題，算是為辯論做的一種準備；他也低估辯論，暗示儘管民主黨前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)四年前充分準備辯論，但他仍打敗對手。

川普多次拿拜登的年齡和心智敏銳度做文章，他27日再次呼籲兩人應在辯論前藥檢，「我強烈要求在周二晚間辯論前對沉睡老喬．拜登進行藥檢，我自然也同意接受藥檢。說得委婉一點，他歷來辯論表現不穩定，會不會只有藥物才可能造成他表現不一？」

川普與拜登29日晚上參加在俄亥俄州凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)和克利里夫蘭診所(Cleveland Clinic)舉辦的90分鐘辯論；未來還有兩場總統辯論，拜登副手賀錦麗10月才會上場。

消息人士透露，拜登競選團隊舉行模擬辯論，由白宮前資深顧問包爾(Bob Bauer)扮演川普，並呈現出川普的風格和預期使用的策略；前總統歐巴馬前幕僚卡尼(Jay Carney)認為，川普將使出渾身解數，用各種污辱和莫名題外話砲轟拜登。

拜登夫人：他準備好了

拜登26日將川普比喻為希特勒的宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)，「當你說的謊言夠長，一再重複、重複、重複，就變成了常識」，他認為川普無法說服選民，因為「大家知道總統是個騙子。」

雖然拜登表示他打算在講台上檢驗事實，但民主黨人建議拜登應避免被川普牽著走，而是把話題轉到更熟悉的選舉主題，並直接與美國人民對話。

吉兒．拜登27日表示拜登已做好準備，並期待讓美國人看到總統該有的模樣，兼具冷靜、穩重、強壯和韌性；她批評川普的美國充滿混亂，並稱已故共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain)夫人最近表態支持拜登需要很多勇氣。