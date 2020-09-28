川普提名3大法官將成政績留最高法院 影響美國數十年

再過些時日，川普總統總若敗選就得下台，他分裂國家的言詞、毫無章法的聘用解雇官員，乃至他的推特貼文，人們記憶都會淡忘，繼任的總統會刪掉他的總統行政命令，但他提名後參院任命的聯邦最高法院大法官都將留下來，影響未來幾十年。

政治網站「Politico」26日報導，川普任命的大法官壽命可能都比他長，確保未來幾十年，最高院將傾向保守派，也可能就在那麼短的時光當中，刻畫出最劇烈的最高院意識形態轉折，為幾個世代裡僅見。

川普26日提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)實補最高法院大法官的出缺，僅在四年內便第三度提名大法官，成為尼克森總統以來，單一任期內任命最多大法官的總統。若經參院同意，巴瑞特將加入戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)之列，組成保守派6比自由派3的最高法院。

川普可能最愛做這種事。眾所周知他很執迷能留下什麼，就侵蝕他的前任歐巴馬總統的政績，又建立他自己的餘威，兩方面皆是如此。因緣際會，靠著最高法院，川普都辦到了。

26日在白宮玫瑰花園介紹巴瑞特的典禮上，川普站在巴瑞特身旁，顯然很珍惜自己能留下這種重大政績，他注視著數百應邀而來的賓客，國旗則沿花園廊柱布置。川普說，「這是我第三次如此任命，真覺得自豪。」

研究總統的史學家布林克利(Douglas Brinkley)表示，提名巴瑞特而重塑最高法院，再加上被彈劾及遲於因應新冠肺炎疫情，已可以定義定調川普的第一屆任期。因為川普並沒碰到重大外交政策危機，跟很多別的美國總統不一樣，這三件事就更為突出。

民主黨察覺到最高法院即將出現大地震式的改變。川普就任時，最高法院意識形態方面還對半而分，而更早之前，參院多數黨領袖麥康諾擋下歐巴馬在任期最後一年提名的大法官人選，不讓進步派占最高法院多數。

眾院議長波洛西發表聲明說，一切繫諸本次大法官任命的平衡。她列出有如洗衣單而對進步派極重要的命題：女性有沒有憲法權決定自己身體的醫療(指墮胎)、男女同志與自己愛人結婚的權利、工人組織而集體為工資與老闆討價還價的權利、地球的未來及環保、投票權及每個國人能在民主體制中發聲的權利，莫不因為新的大法官而受到威脅。