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川普續推大法官提名 拜登籲選民別忍受濫權者

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合27日電
川普總統(左)提名的女法官巴瑞特，預料可在參院過關。 美聯社
川普總統(左)提名的女法官巴瑞特，預料可在參院過關。 美聯社

川普27日持續推動聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)接任最高法院大法官的提名進程，強調參院「很快」就會確認提名巴瑞特為大法官並推翻「可負擔健保」(ACA，俗稱歐記健保)；民主黨總統候選人拜登一面對參院前同事喊話，大選後「讓人民決定」大法官人選應由勝選總統提名，一面呼籲選民「無法忍受濫權者」。

美國從未在部分州已開始提早投票時，提名確認大法官人選；向來力挺川普的參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)表示，參院將在10月12日起召開提名聽證會，最快可能於10日22日表決通過巴瑞特任命案。

川普27日在白宮記者會上，強調巴瑞特的羅馬天主教信仰背景，將她描繪成(遭民主黨迫害的)信仰受害者，「真丟臉」，重申將「非常快」通過任命案。

民主黨駁斥川普的說法，巴瑞特對於法律議案，尤其是健康照護取得方面的保守觀點，才是民主黨反對的範疇，並非她的私人宗教信仰。

民主黨總統候選人拜登面對大法官提名任命之戰，可以攻擊的選項不多。 路透
民主黨總統候選人拜登面對大法官提名任命之戰，可以攻擊的選項不多。 路透

拜登擔任副總統前曾任多年參議員，他27日呼籲參與前同事「懸崖勒馬」；他呼籲共和黨參議員別在動盪的選舉年、美國遭逢新冠肺炎危機、困頓經濟和司法正義抗議四起之際淌渾水，現在是「降低緊張情勢的時刻」。

鑑觀歷史，美國從未在部分州已開始提早投票時，確認大法官提名人選；共和黨認為，確認新大法官將鼓舞川普支持者，但參院共和黨可能面臨失去多數的風險。

民主黨則警告，巴瑞特若成為大法官，勢必將會推翻ACA。

拜登27日在家鄉德拉瓦州造勢時重申，「這裡不會有神奇的事發生」，共和黨將巴瑞特任命為大法官，「視為推翻ACA的契機」。

拜登表示，川普在新冠肺炎疫情肆虐造成20多萬人殞命之際，伺機剝奪人們的ACA，「美國選民不會坐視濫權發生」，「若我們自詡民主國度，人民的聲音必須被聽見」。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日表示，川普在ACA訂11月10日投票前積極推動補實大法官，「這無關司法，僅攸關他要任命大法官」。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，參院將在「未來幾周」表決巴瑞特提名案。

葛理漢26日則透露，巴瑞特的提名聽證會將在10月12日起召開，預料最快於10月22日召開全院投票。

美國大選 川普 拜登 新冠肺炎 大法官 健保

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