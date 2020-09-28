生涯導師贊成廢歐記健保 巴瑞特可能投下關鍵1票

川普總統提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)成為最高法院大法官，而總統候選拜登和民主黨，現在則聚焦在她是否有可能投下關鍵一票，為民眾保住俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)。

由於共和黨以53比47占參院多數，巴瑞特在總統大選前通過任命投票可說已成定局；屆時保守派在最高法院大法官中，將以6比3取得多數優勢。而川普多年來則企圖廢除每年支出龐大的歐記健保。拜登表示：「這四年來，他一直想這麼做。」

巴瑞特曾表示，她將以她的生涯導師，已故前大法官史卡利亞(Antonin Scalia)為榜樣。過去史卡利亞對於廢除歐記健保都投下贊成票，但兩次皆未能過關。

但拜登強調新冠肺炎疫情尚未消失，歐記健保可說與美國人民的命運相連，他說：「這攸關人民能否在疫情之中獲得健康照護。」

不過川普27日推文表示，若最高法院廢除歐記健保，政府將推出更完善且更平價的健保方案。

民主黨籍參議員也呼應拜登，表示這將是參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)為期多日的任命聽證會的焦點話題；聽證會預計在10月12日開始。

民主黨籍參議員德賓(Dick Durbin)表示：「我想直接了當問她，以她的立場來看，我們是否該廢除為2000萬人提供健保，並保障全民即使過去有病史，仍能購買保險的可負擔健保法。」

聽證會屆時也將是民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)大展身手的好機會；身為司法委員會的一員，她曾在2018年川普提名大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)時，對他進行尖銳提問。

共和黨籍參議員，司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)表示，民主黨對大法官空缺議題已經「瘋了」，激進人士更向參議員施壓，一心只想「摧毀」巴瑞特。