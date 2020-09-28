前大法官史卡利亞傳人 巴瑞特靠冷靜在4年內竄紅

四年前，艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)還只是印第安納州聖母大學法學教授，在州內政壇都不算紅，遑論全國知名；但她再過幾個星期，就可能成為聯邦最高法院的最新大法官，除了她個人能力強，面對民主黨聯邦參議員砲轟仍能冷靜，而受到川普總統賞識以外，她算前大法官史卡利亞的傳人也不無關係。

美聯社27日報導，川普2016年能當選總統，白人福音教派因他矢言以保守派人士填補史卡利亞大法官的遺缺而力挺他，關係甚大。上任以來，川普第一任期內便任命了200多名聯邦法院法官，即便在大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)18日去世之前，川普便以此「政績」來打連任選戰，想實現保守派法律界一整世代奮力追求的目標；任命巴瑞特成功，川普本任期便告功德圓滿。

熟知內情人士表示，川普當年勝選幾個星期內，即將上台的白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)、「聯邦黨人協會」(Federalist Society)副主席利奧(Leonard Leo)便著手於制定大法官提名備選名單，找尋可能人選，填滿100多個聯邦各級法院空缺，不僅想補實史卡利亞大法官的遺缺，還老謀深算得多。

巴瑞特突然發現，自己名列聯邦第七巡迴上訴法院法官可能名單之中，這一點要拜麥甘恩是聖母大學校友所賜。

2017年，巴瑞特被川普總統提名為第七聯邦巡迴上訴法院法官，在參院聽證戰場上面對尖銳質詢，仍能保持冷靜，令川普印象深刻。最後巴瑞特以55-43票取得參院同意她出任。

巴瑞特在第七巡迴上訴法院任內，就保守派最關心議題如墮胎權的斷案，獲保守派肯定，比方她兩次要求推翻判決，由全上訴法院重審。反墮胎權人士制定的法條本已被阻擋，但全院重審後經常起死回生。另在捍衛擁槍權一事，巴瑞特表現也引人注目。

巴瑞特擔當過保守派英雄大法官史卡利亞的法庭書記官，虔誠信仰天主教；史卡利亞忠於以「原文主義」(originalism)來詮釋憲法，視史卡利亞為啟蒙導師的巴瑞特也追隨心法，凡此種種令右派人士大悅，巧妙地把巴瑞特描述為史卡利亞的傳人。