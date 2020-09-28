紐時爆料：川普10年沒繳稅 川普斥「假新聞」

紐約時報27日報導，從2016年參加總統大選迄今始終不願公布報稅紀錄的川普總統，在2016年只繳了750元聯邦個人所得稅，勝選入主白宮之後，2017年的聯邦稅也只繳付750元。川普是歷年來唯一拒絕公布稅表的總統候選人及現任總統，報導中還指出，川普在過去15年期間，有10年是沒有繳交任何聯邦個人所得稅的。

紐時爆料內容的根據，是過去20年來的川普報稅紀錄。這篇報導在川普與民主黨候選人白登之間第一場總統辯論即將於29日登場的前夕曝光，備受矚目。

自居愛國者…海外收入疑有利益衝突

紐約房地產大亨出身的川普，向來以精明且愛國的企業家形象自居，然而，紐時爆料內容顯示，川普歷經一連串生意挫敗，海外收入則明顯與總統身分產生利益衝突。

根據川普財務紀錄，他在2018年裡總共賺進4億3490萬元，但報稅時申報了4740萬元的生意虧損。

針對紐時的報導，川普27日稍後在白宮記者會上否認；他說，紐時報導為「完全假新聞」，「全部都是。他強調，一直都有繳稅，但未說明進一步細節。

自稱會公布…卻拒眾院取得報稅紀錄

他說，報稅紀錄「有朝一日將會公布」，不過沒有透露具體時間表。

2016年大選期間，川普也曾信誓旦旦表示將會公布稅表，只不過到目前為止都沒有付諸實際行動，甚至還透過律師團頻頻抗告，阻撓外界取得他的稅務資料，包括拒絕讓眾院取得報稅紀錄，鬧上最高法院。

紐時指出，川普當選後的前兩年裡，海外生意獲利共計7300萬元，另外透過位於蘇格蘭、愛爾蘭的高爾夫球度假村向菲律賓方面賺取300萬元、向印度賺取230萬元，向土耳其也賺了100萬元。

聯邦個人稅 紐時指他兩年各繳750元

紀錄顯示，川普在2017年間在印度繳了等同14萬5400美元的稅，在菲律賓也繳了15萬6824美元的稅，相形之下在美國繳的聯邦個人所得稅，卻只有750元。

川普的「節稅之道」五花八門，包括個人花費申報抵扣，從住宿費、飛機費用、拍攝實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)期間7萬元理髮師費用都包括在內。紀錄顯示，川普個人擁有或管理的房地產事業遭逢生意失敗，使得他其他合夥投資事業獲利、「誰是接班人」節目可觀獲利，都被打平。

退稅7千萬…若裁定補稅將失血1億

上台後的前兩年，川普利用企業減稅為己謀福，達到大幅減稅目的。紐時指出，川普提出延期報稅的申請之後，獲得了970萬元的企業投資減稅優惠，因此他在2016年、2017年都只繳了750元的聯邦所得稅。聯邦所得稅是美國政府用來資助美軍及內政項目的重要歲收。

從2010年起，川普累計獲得退稅7290萬元，紐時透露，這筆退稅正是川普遭到國稅局(IRS)查稅的主因。如果被裁定必須補稅，川普可能荷包將失血1億元起跳。另外，川普在未來四年裡，累計有3億元的貸款即將到期，必須償還。

眾院批川普：國稅局仇家變國稅局老闆

民主黨籍眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)一直是眾院追討川普稅表的主力人物。尼爾27日表示，紐時報導更加凸顯眾院歲出入委員會必須取得川普報稅資料的重要性。

尼爾在聲明中指出：「看來川普似乎操弄稅務法規，達到為己圖利的目的，而且利用各種興訟手段，一再拖延早就該繳的稅款。」

尼爾指出，川普視國稅局為仇家，但後來卻搖身一變成為國稅局的老闆，「重要的是，國稅局對於川普的查稅行動，一定要能保持不受任何干預」

川普集團律師葛登(Alan Garten)與川普集團發言人均未對紐時報導發表評論。