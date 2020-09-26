歷經彈劾總統、政府鎮壓示威 美國公民更知「三權」

過去那一年來，美國人經歷國會彈劾總統、政府鎮壓公民示威、各界攻訐媒體以及廣受報導的法庭案件等壞事波折，好處是他們的基本公民知識增加了不少。

最新研究顯示，經過種種波折與衝撞，明白聯邦政府乃三權分立、以及憲法第一修正案保障5種人民基本權利的美國人，比以前增加很多。

賓州大學安能伯格公共政策中心8月4日到9日對1009名成年人所做的調查發現，去年只有39%美國成年人講得 出三權是行政、立法、司法，如今超過半數可以道出這三大部門的名稱。

這項每年一度的「憲法節公民知識調查」顯示，第一修正案保障的5權不見得每人都知道，但每個法庭聽審的案例，知道在談哪一項權利的人數，比2017年增加了不少。

該中心主任傑米森(Kathleen Hall Jamieson)說，大家都誤解了第一修正案，「它不是要你向鄰居上課，而是為了保護你不讓政府欺負，要不然，憲法保障的你的各項民權，可能被政府搶走。」

如今，73%受調民眾能正確地講出，第一修正案主要是保障言論自由；42%可以正確指出，是保障新聞自由，比上次調查僅14%多很多；也有34%正確說出和平集會的自由，比2017年僅10%明白集會自由，也增加很多。

第一修正案保障哪5種權利，受調民眾當中，19%一種都講不出，不過，這也比2017年37%「進步」了不少。

最高法院該公正不偏，大法官審案會撇開個人好惡及政黨色彩，完全依據憲法條文與精神做出裁決，美國成年人，有56%這麼認為，高於去年49%。

認同大法官作為的比率上升，傑米森認為最高院裁決歐巴馬政府訂立的「追夢生」保護法合憲，以及裁定1964年的民權法(保障同性戀、變性人在職場不受雇主歧視)有效，都是原因。

而這兩案得以獲得最高院過半數裁決，要歸功於原屬保守陣營的首席大法官羅伯茲以及戈薩其(Neil Gorsuch)放棄黨派立場，站在憲法高度做出「自由派」色彩的裁決。