快訊

人事總處宣布 110年度軍公教員工待遇不予調整

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「9張有7張投川普」 司法部調查遭扔棄選票聲明挨轟

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合25日電
堪薩斯州一名郵局員工正在處理大批郵選票。 美聯社
堪薩斯州一名郵局員工正在處理大批郵選票。 美聯社

司法部24日宣布將調查賓州東北部發現九張郵寄選票遭扔棄一案，川普總統連任團隊立刻拿此案為例，聲稱這是民主黨企圖竄改總統選舉結果的證據；選舉法專家大為震驚，批評司法部成為政治工具，調查淪為選舉手段。

川普再次挑起今年選舉的不確定性與恐慌，他24日似在白宮也提及此案，說有人在某處廢紙籃中發現選票，「我們希望確保這次選舉公正，而我不敢這樣保證。」

川普似乎談到賓州中區法官弗里德(David J. Freed)的聲明，川普稱由弗里德負責此案，並調查威爾克斯-巴里(Wilkes-Barre)區九張軍用郵寄選票遭扔棄之事；弗里德表示，路澤恩郡(Luzerne County)地區檢察官要求聯邦調查局(FBI)調查少量郵寄選票的問題。

弗里德表示，九張遭扔棄又被尋獲的選票中，七張投給總統候選人川普，有兩張經重新密封，但不清楚選票內容；弗里德最初宣布此案時稱九張選票都投給川普，他表示探員仍在調查此事。

選舉法專家對於司法部聲明大感震驚。羅耀拉法學院(Loyola Law School)憲法學者李維特(Justin Levitt)表示：「此舉極度不合宜，而且真的沒道理。」他認為此案本身值得調查，但宣布片面事實卻是惡劣的政治手段，像是這些選票投給誰。

李維特稱此舉並非執法行動，而是選舉手段，無論是誰批准司法部這項聲明，職業生涯都應該結束。

爾灣加州大學法學教授哈森(Richard L. Hasen)指出：「司法部不該是政治工具，此事會被總統拿來操弄，聲稱他的選票被丟掉。」

司法部發出聲明沒多久，川普競選團隊便舉此案為例，稱這是「民主黨人試圖偷走選舉」的證據。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)24日試圖向參院委員會保證，雖然偶有小規模的地方選票舞弊，但美國並無大規模的郵寄選票舞弊，同時承諾將嚴正調查此案；白宮幕僚長梅杜斯25日則公開抨擊雷伊，說雷伊「連自己的電郵都找不到」，更遑論斷言沒有選票舞弊；但他沒有進一步說明雷伊找不到電郵的詳情。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

太老、太白、欠魅力？ 拜登民調領先仍需搶票

川普4成鐵票不動如山 號召保守派出門投票

川普選情居劣勢讓克里姆林宮急了 俄國為何怕拜登勝選？

又是捍衛國安！川普政府提案 學生簽證須加固定截止日

相關新聞

覺得拜登會勝選？俄羅斯釋善意向美提議網路休兵

俄羅斯總統普亭今天提議美俄網路休兵，但對俄國不斷透過網路攻擊美國及烏克蘭選舉、竊取五角大廈和白宮等機關電郵，以及從事堪稱...

歷經彈劾總統、政府鎮壓示威 美國公民更知「三權」

過去那一年來，美國人經歷國會彈劾總統、政府鎮壓公民示威、各界攻訐媒體以及廣受報導的法庭案件等壞事波折，好處是他們的基本公民知識增加了不少。

「9張有7張投川普」 司法部調查遭扔棄選票聲明挨轟

司法部24日宣布將調查賓州東北部發現九張郵寄選票遭扔棄一案，川普總統連任團隊立刻拿此案為例，聲稱這是民主黨企圖竄改總統選舉結果的證據；選舉法專家大為震驚，批評司法部成為政治工具，調查淪為選舉手段。

賓州「裸票」裁決 10萬通訊選票恐變廢票

由於賓州最高法院一個有關投票的技術規定，可能導致賓州至少10萬張通訊選票成為廢票；川普2016年在賓州僅以多出4萬4000張票而獲勝，因此這10萬張被稱為「裸票」(naked ballots)選票很可能左右賓州的選舉結果。

這票有效那票無效？計票官員及所在地左右郵寄選票認定

新冠肺炎疫情肆虐下，威斯康辛州兩名高齡婦女4月選擇以通訊投票行使初選投票權，她們郵寄選票的方式都有瑕疵，結果一人選票被列無效，另一人則被地方官員援引「例外」規定而列為有效；「路透」(Reuters)為此對四個州進行特別調查，發現通訊投票會因計票官員及所在地兩因素而有不同待遇，讓11月3日大選結果，憑添太多錯縱複雜。

向熱愛運動的她致敬 金斯柏健身教練靈前做伏地挺身

最高法院已故大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)停靈國會，她過去21年的健身教練強森(Bryant Johnson)25日在金斯柏靈柩前做三個伏地挺身向她致敬。

擴編大法官? 拜登不承諾 進步派施壓

民主黨內部分左派人士期待若候選人拜登勝選，更奪回參院多數優勢，能擴編最高法院大法官名額；但中間路線的拜登不願做出承諾，擔心進一步加劇兩黨的分歧。

華郵ABC民調：57%認大法官應由勝選者提名 逾半民眾不贊成選前遞補

最高法院大法官魯絲·貝德‧金斯柏驟逝後，遺缺遞補已演變為總統大選兩黨主要攻防議題，華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)25日公布的聯合民調顯示，逾半民眾不贊成川普總統與參院共和黨團倉促在大選前完成遞補；而民主黨總統候選人拜登的支持者中，絕大多數也認為，大法官出缺為選情帶來重大變數。

曝4年前首晤川普內容 安倍自豪說服川普抗中

日本前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月當時與尚未就任美國總統的川普首度會談時，就跟對方說明中國軍事崛起對日美...

金斯柏停靈國會 大家都到場致悼 麥康諾卻不到

18日過世的最高法院大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)25日移靈國會大廈供人瞻仰憑弔，是史上首位獲此殊榮的女性和猶太裔；在她非凡的87年人生結束後，金斯柏再次締造歷史。

金斯柏過世 選民登記激增 「民眾要在大選中表達意願」

多個選民登記組織指出，大法官金斯柏18日過世後，全美民眾明顯踴躍登記投票。

川普再批郵寄投票 預言混亂使大選結果延宕數月

美國總統川普今天再度批評郵寄投票。他說，基於這種投票方式的爭議，11月3日總統大選結果可能要好幾個月才會揭曉。今年美國可...

熱門新聞

昔日姑媽冷漠對待母親黛妃 威廉王子竟一樣態度對梅根

川普選情居劣勢讓克里姆林宮急了 俄國為何怕拜登勝選？

開門驚見89歲高齡外送員 TikTok網紅為他募款35萬

熱吻撫摸女友...議員線上開會hold不住 不雅畫面全都錄

證明人類戰勝病毒！菅義偉：明夏辦奧運

剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。