「9張有7張投川普」 司法部調查遭扔棄選票聲明挨轟

司法部24日宣布將調查賓州東北部發現九張郵寄選票遭扔棄一案，川普總統連任團隊立刻拿此案為例，聲稱這是民主黨企圖竄改總統選舉結果的證據；選舉法專家大為震驚，批評司法部成為政治工具，調查淪為選舉手段。

川普再次挑起今年選舉的不確定性與恐慌，他24日似在白宮也提及此案，說有人在某處廢紙籃中發現選票，「我們希望確保這次選舉公正，而我不敢這樣保證。」

川普似乎談到賓州中區法官弗里德(David J. Freed)的聲明，川普稱由弗里德負責此案，並調查威爾克斯-巴里(Wilkes-Barre)區九張軍用郵寄選票遭扔棄之事；弗里德表示，路澤恩郡(Luzerne County)地區檢察官要求聯邦調查局(FBI)調查少量郵寄選票的問題。

弗里德表示，九張遭扔棄又被尋獲的選票中，七張投給總統候選人川普，有兩張經重新密封，但不清楚選票內容；弗里德最初宣布此案時稱九張選票都投給川普，他表示探員仍在調查此事。

選舉法專家對於司法部聲明大感震驚。羅耀拉法學院(Loyola Law School)憲法學者李維特(Justin Levitt)表示：「此舉極度不合宜，而且真的沒道理。」他認為此案本身值得調查，但宣布片面事實卻是惡劣的政治手段，像是這些選票投給誰。

李維特稱此舉並非執法行動，而是選舉手段，無論是誰批准司法部這項聲明，職業生涯都應該結束。

爾灣加州大學法學教授哈森(Richard L. Hasen)指出：「司法部不該是政治工具，此事會被總統拿來操弄，聲稱他的選票被丟掉。」

司法部發出聲明沒多久，川普競選團隊便舉此案為例，稱這是「民主黨人試圖偷走選舉」的證據。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)24日試圖向參院委員會保證，雖然偶有小規模的地方選票舞弊，但美國並無大規模的郵寄選票舞弊，同時承諾將嚴正調查此案；白宮幕僚長梅杜斯25日則公開抨擊雷伊，說雷伊「連自己的電郵都找不到」，更遑論斷言沒有選票舞弊；但他沒有進一步說明雷伊找不到電郵的詳情。