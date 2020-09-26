賓州「裸票」裁決 10萬通訊選票恐變廢票

由於賓州最高法院一個有關投票的技術規定，可能導致賓州至少10萬張通訊選票成為廢票；川普2016年在賓州僅以多出4萬4000張票而獲勝，因此這10萬張被稱為「裸票」(naked ballots)選票很可能左右賓州的選舉結果。

費城民主黨籍選舉委員會主席迪利(Lisa Deeley)本周初在致給國會議員的信件中警告，賓州最高法院要求選民的通訊選票除了原來的回郵信封外，還須增加一個保密信封；但這個規定或會使費城乃至全州成千上萬選民的通訊選票作廢，等於失去選舉權。

這個增添的「保密信封」設計，原意是保護選民的隱私。通訊選票的選民必須將填妥的選票放入保密信封內，然後再將這個信封放入載有郵寄地址的較大信封內，然後寄出。

在賓州的初選中，選票毋須放進保密信封內，只須直接放進回郵信封內即可寄出，一般稱之為「裸票」(naked ballot)。但最高法院上周裁定，沒有將選票放進保密信封內而寄回，選舉官員將不處理。

迪利對此批評實在太不公平，因為人們即使把一切都做對了，但他們的投票權利竟遭剝奪。

全國州議會會議的統計顯示，共有16個州規定要將填妥的選票放在保密信封內，賓州正是其中之一。有些州政府開始各種教育運動，提醒選民必須按指示將填妥選票放在保密信封內，然後寄回；例如，新澤西州官員就有精妙的口號：「投票，簽名，密封，寄回。」這就是郵寄選票的步驟，讓選民明白將選票放在保密信封內。

實行保密信封方式的原因，是要確保選舉官員打開郵件處理選民的選票時，不會看到選民的姓名及投票給誰人，這樣可以保障私隱。

但有批評者認為，現在大部分處理工作都是由機器完成，許多州只有在選票與選民的任何識別信息分開後，選舉官員才能參與。