這票有效那票無效？計票官員及所在地左右郵寄選票認定

新冠肺炎疫情肆虐下，威斯康辛州兩名高齡婦女4月選擇以通訊投票行使初選投票權，她們郵寄選票的方式都有瑕疵，結果一人選票被列無效，另一人則被地方官員援引「例外」規定而列為有效；「路透」(Reuters)為此對四個州進行特別調查，發現通訊投票會因計票官員及所在地兩因素而有不同待遇，讓11月3日大選結果，憑添太多錯縱複雜。

威州東部雪松村(Cedar Grove)72歲婦女佩姬‧郝格倫(Peggy Houglum)，以及州北艾爾克(Elk)鎮88歲茱迪絲‧奧爾森(Judith Olson)郵寄初選投票時，信封都沒依法規定的見證人簽名，她們都附了便箋，解釋為何如此。結果郝格倫的票被列為無效，但奧爾森則被地方選務官員援引例外狀況，認定為有效。

兩地選務官員證實她們選票的不同下場。雪松村的茱莉‧布雷(Julie Brey)表示曾向州政府選委會請教相關規定，而自己該怎麼做；她艾爾克鎮同儕蘇珊‧布蘭特(Suzanne Brandt)則說，記不得有誰向她敦囑說該如何處理未有見證人選票。

兩張不符規定選票都在關鍵戰場州投下，受到不公平對待，助長外界對總統大選，川普、拜登對決結果的憂慮。一張通訊投票是否有效，很大程度要看地方官員如何執行相關法規、如何通知選民寄來的票有瑕疵，又是否容許他們修補錯誤。

路透審核過威州4月初選的意外狀況登記等選務紀錄，還有北卡羅來納州、亞歷桑納州及佛州的選委會數據，了解那四個總統選舉關鍵州，最近幾次選舉中通訊投票見拒的數目；路透還訪問四州36名地方選務官員，了解他們如何處理寄來的票、通知選民票有瑕疵，還有讓那些選民能否再投有效票。

路透發現，除了簽名及見證人要求，常導致通訊投票見拒以外，還有三種趨勢；第一、在北卡州及佛州，少數族裔比起白人，更常因簽名及見證人問題而通訊投票見拒；第二、處理通訊投票瑕疵的流程，即便在同一州，各地方選委會都有不同，有時還很明顯；第三、地理狀況及人口多寡，決定選務官員要通知選民其選票有瑕疵的難易程度。