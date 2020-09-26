金斯柏停靈國會 大家都到場致悼 麥康諾卻不到

18日過世的最高法院大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)25日移靈國會大廈供人瞻仰憑弔，是史上首位獲此殊榮的女性和猶太裔；在她非凡的87年人生結束後，金斯柏再次締造歷史。

國會議員、高階軍事官員、朋友、家人及來自各方的哀悼者，在動盪的政治局勢及新冠病毒疫情社交安全距離限制下，來到國會大廈大廳舖著國旗的金斯柏靈柩前，向這位改變美國法律、重塑人們對女權觀點的文化偶像致敬。

在公眾列隊注目下，金斯柏的靈柩由停靈兩天的最高法院，緩緩移至馬路對面的國會大廈東側。主持瞻仰儀式的眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，她「深感悲痛」。

國會大廈瞻仰儀式有多位民主黨要員及女性參加，共和黨人較少。民主黨總統候選人拜登伉儷及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）均前來致敬，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也到場，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）雖獲邀但缺席。

賀錦麗向記者表示，RBG為女性公職生涯「開路」，「不管是從法律或公職層面來看，她讓美國看到領袖的真諦，更打破了許多障礙。她非常清楚地知道她這麼做，像我這樣的人可以追隨其後。」

27年前金斯柏獲參院確認大法官提名，拜登正是參議院司法委員會主席；拜登說，遙想當年與金斯柏相會，真是「美好的回憶」。

川普總統和第一夫人梅蘭尼亞選在24日金斯柏停靈最高法院門廊時，向金斯柏靈柩致敬。當時川普曾遭周遭眾多旁觀者報以噓聲，還有人高喊「投票讓他下台」。

金斯柏是最高法院第二位女性大法官，也是第一位在國會大廈受人瞻仰的猶太裔；停靈期間播放的曲目包括她最喜歡的次女高音丹妮絲·格費斯（Denyce Graves）選曲。

金斯柏下周將依其遺願下葬於阿靈頓國家公墓、她丈夫馬丁（Martin Ginsburg）墓旁；馬丁於2010年去世。金斯柏育二子，生前不斷與復發的癌症搏鬥。

在國會大廈停靈供人瞻仰的榮譽，歷來只有30多人曾經享有，他們大多數是總統、副總統和國會議員；前一位在身後得此殊榮者，是七月過世的非裔國會議員和民權鬥士路易斯(John Lewis)。

已故最高法院大法官金斯柏停靈國會，由士兵護靈，許多民眾前往瞻仰。 美聯社