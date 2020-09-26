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向熱愛運動的她致敬 金斯柏健身教練靈前做伏地挺身

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合25日電
已故大法官金斯柏的健身教練強森，25日在她的靈柩前做了三個伏地挺身。圖／取自CSPAN推特
已故大法官金斯柏的健身教練強森，25日在她的靈柩前做了三個伏地挺身。圖／取自CSPAN推特

大法官金斯柏的健身教練強森。圖／取自推特
大法官金斯柏的健身教練強森。圖／取自推特

最高法院已故大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)停靈國會，她過去21年的健身教練強森(Bryant Johnson)25日在金斯柏靈柩前做三個伏地挺身向她致敬。

眾所皆知，金斯柏多年來接受強森擬定的嚴格健身計畫，包括深蹲、彎舉、棒式和20個完整的伏地挺身；金斯柏2017年曾開玩笑表示，除了家人，強森是她生命中「最重要的人」。

金斯柏1999年首次抗癌成功後，便開始接受強森的健身課程，此後她每周安排兩天的健身課；他們在最高法院健身房的健身僅少數停課幾次，包括身為後備役陸軍的強森在2004年到2007年被派駐至科威特，以及金斯柏面臨嚴重健康問題，例如2009年胰臟癌和2014年在心臟血管裝支架。

根據強森個人網站，他是陸軍退役軍人，隸屬特戰空降單位，也曾在巴西、德國、日本、南韓和科威特接受國際訓練；他的客戶遍布聯邦法院高官職，法官、律師和書記官，他也曾指導過自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)與艾莉娜．凱根(Elena Kagan)。

強森不僅為法官上教練課，他也在美國地區法院書記官辦公室擔任紀錄官；他生於華盛頓特區，長於維吉尼亞州華沙(Warsaw)，之後畢業於格蘭瑟姆大學(Grantham University)和德銳大學(DeVry University)。

強森與金斯柏的關係可見於2018年紀錄片「RBG：不恐龍大法官」；他甚至在2017年出版一本名為「RBG健身」(The RBG Workout)的運動書籍，詳述金斯柏的健身計畫；兩人也一起在深夜節目「史蒂芬柯柏晚間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)露臉，與主持人一起運動爆汗。

金斯柏2019年說過：「我發現每次我動起來，都比起我躺著愧對自己的感覺好上許多。」

美國大選 川普 拜登

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