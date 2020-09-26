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擴編大法官? 拜登不承諾 進步派施壓

世界日報 / 編譯林育正／綜合25日電
拜登不承諾勝選擴編最高法院，與民主黨進步派產生分歧；圖為拜登25日在國會大廈，看著大法官金斯柏的悼念卡出神。美聯社
拜登不承諾勝選擴編最高法院，與民主黨進步派產生分歧；圖為拜登25日在國會大廈，看著大法官金斯柏的悼念卡出神。美聯社

民主黨內部分左派人士期待若候選人拜登勝選，更奪回參院多數優勢，能擴編最高法院大法官名額；但中間路線的拜登不願做出承諾，擔心進一步加劇兩黨的分歧。

拜登在黨內總統提名初選時，進步派勉為其難地接受，但在最高法院大法官人數再度成為黨內分歧的議題；盡管如此，在距投票不到40天之際，尚未出現將有大量進步派人士「棄挺」拜登，或轉向支持第三黨候選人的跡象；四年前喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)遭進步派遺棄的狀況應不至於出現。

但較激進的人士表示，若共和黨計畫火速通過川普任命的新任大法官，將持續向拜登施壓，進行最高法院改革。

進步派代表、佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)的高級顧問妮娜‧透納(Nina Turner)表示：「多數伯尼派(Berniecrats)仍舊會投給拜登，但這不代表不會發聲；拜登應該清楚表態若是他當選，就要用擴編大法官反擊。」

美國憲法並未規定最高法院大法官人數，因此也曾發生異動；川普總統與共和黨最近急於提名新人選遞補金斯柏過世留下的空缺，讓保守派取得6比3的優勢，加大擴編聲浪。

對於金斯柏的逝世，拜登只呼籲少數溫和派共和黨籍參議員反抗黨內走向，而非呼應同黨進步派的請求，自此之後，拜登在造勢上避談此話題，而聚焦在川普對抗新冠肺炎不力和高失業率。

他接受威斯康辛州一家電視台訪問被問到相關問題時，更迂迴表示他若對此回應將「轉移焦點」。

拜登表示，民主黨應聚焦在讓選民清楚了解，共和黨火速任命的行為是「天大的錯誤和濫權」；但紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)說：「投給拜登不完全代表你同意他，而是延續美國的民主。」

桑德斯也表示，對川普和共和黨最好的反擊方式，就是吸引最多選民參與投票。他說：「這不只是川普和拜登的選戰，而是川普對決民主，民主必須取得勝利。」

美國大選 川普 拜登

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