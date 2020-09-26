華郵ABC民調：57%認大法官應由勝選者提名 逾半民眾不贊成選前遞補

最高法院大法官魯絲·貝德‧金斯柏驟逝後，遺缺遞補已演變為總統大選兩黨主要攻防議題，華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)25日公布的聯合民調顯示，逾半民眾不贊成川普總統與參院共和黨團倉促在大選前完成遞補；而民主黨總統候選人拜登的支持者中，絕大多數也認為，大法官出缺為選情帶來重大變數。

這項民調是在21日至24日間進行，對全美各地抽樣選出的1008名成年人以電話完成調查。

統計結果顯示，57%受訪者指出，金斯柏遺缺應該交由大選勝出的下屆總統薦選提名，在明年參院會期表決，約有38%受訪者則說，川普有權提名大法官遞補人選，並由目前的參院表決通過。

政黨立場深深影響民眾對於如何處理金斯柏遺缺的態度，但61%的獨立選民及64%的女性選民均認為，遺缺遞補應由贏得大選的下屆總統決定。

川普曾說26日就會宣布遞補大法官的提名人選，但25日媒體即已引述消息來源報導芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)中選；而川普似乎也已掌握了讓大法官提名案趕在大選之前於參院表決通過的足夠票數。

金斯柏突然病逝，讓最高法院大法官提名頓時成為大選焦點議題。然而，估計將在參院耗時數周的提名聽證會，在2020年大選倒數時刻將對選民造成的影響仍未定；在金斯柏過世前，美國經濟、新冠病毒疫情始終是主導選情的兩大主軸。

在支持拜登的自由派選民裡，有59%表示大法官突然出缺，更加意味著拜登一定要勝選的重要性，但持相同看法的溫和派支持者僅有43%。

支持川普的保守派選民裡，36%表示大法官出缺代表了川普連任變得更為重要，但僅有20%溫和派與自由派支持者持相同看法。

共和黨選民、獨立選民中，同樣約有60%反對最高法院增設大法官席次；民主黨選民對於這個議題則看法分歧，約有45%對於增加席次表示支持，另外39%選民則反對。