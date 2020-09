金斯柏過世 選民登記激增 「民眾要在大選中表達意願」

多個選民登記組織指出,大法官金斯柏18日過世後,全美民眾明顯踴躍登記投票。

非營利網站Vote.org表示,金斯柏剛過世的那個周末,該站就出現4萬771名新登記選民,較前個周六與周日增加68%;該組織也收到3萬5288件通訊選票申請,較前個周末增加42%。

Vote.org執行長安德瑞亞‧海莉(Andrea Hailey)在聲明中表示:「大法官金斯柏過世後,使用本站選民登記與通訊選票資源的人次顯著增加,並在國家選民登記日(9月第四個周二,今年為22日)當天達到破紀錄高峰,表示全美民眾有一種動能,希望確保他們的聲音可以在這場大選中被聽見。」

非營利組織Rock the Vote總裁卡洛琳‧德威特(Carolyn DeWitt)對財經媒體CNBC表示,該組織也出現類似漲勢;「我認為金斯柏過世刺激了合格選民,尤其是了解最高法院權責、並為公民權的未來而擔心的選民。」

有線電視新聞網(CNN)稱,金斯柏過世僅數日後就是選民登記日,當天Rock the Vote、非營利政治行動委員會NextGen America、以及由前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)擔任聯合主席的選民參與組織When We All Vote,都打破了先前的選民登記紀錄。

自本月19至24日,超過8萬2000名選民在When We All Vote開始或完成登記手續。

填補金斯柏空出的大法官席位,已成為11月3日大選前黨派性強烈的熱門議題。

經濟學人(Economist)與民調機構YouGov近期的民調顯示,80%可能選民說繼任大法官人選對他們個人很重要;被問及該遺缺是否應立即由川普總統提名填補、或應等到選舉結果出爐再處理時,83%民主黨人說該空缺席位應由當選人進行填補,而80%共和黨人則說共和黨人應該現在填補該席位。

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)近期研究指出,儘管選民登記在金斯柏過世後出現漲勢,仍自2016年大幅下降,該研究也認為原因與新冠病毒疫情奪去全美逾20萬人性命有關。

該研究發現,在21州中的17州,選民登記平均減少38%;威斯康辛州等地僅較2016年減少2%,而馬里蘭州等地卻出現明顯降幅;但阿拉斯加、愛達荷、密西根和猶他州都出現增加趨勢。