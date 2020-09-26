金斯柏過世 選民登記激增 「民眾要在大選中表達意願」

多個選民登記組織指出，大法官金斯柏18日過世後，全美民眾明顯踴躍登記投票。

非營利網站Vote.org表示，金斯柏剛過世的那個周末，該站就出現4萬771名新登記選民，較前個周六與周日增加68%；該組織也收到3萬5288件通訊選票申請，較前個周末增加42%。

Vote.org執行長安德瑞亞‧海莉(Andrea Hailey)在聲明中表示：「大法官金斯柏過世後，使用本站選民登記與通訊選票資源的人次顯著增加，並在國家選民登記日(9月第四個周二，今年為22日)當天達到破紀錄高峰，表示全美民眾有一種動能，希望確保他們的聲音可以在這場大選中被聽見。」

非營利組織Rock the Vote總裁卡洛琳‧德威特(Carolyn DeWitt)對財經媒體CNBC表示，該組織也出現類似漲勢；「我認為金斯柏過世刺激了合格選民，尤其是了解最高法院權責、並為公民權的未來而擔心的選民。」

有線電視新聞網(CNN)稱，金斯柏過世僅數日後就是選民登記日，當天Rock the Vote、非營利政治行動委員會NextGen America、以及由前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)擔任聯合主席的選民參與組織When We All Vote，都打破了先前的選民登記紀錄。

自本月19至24日，超過8萬2000名選民在When We All Vote開始或完成登記手續。

填補金斯柏空出的大法官席位，已成為11月3日大選前黨派性強烈的熱門議題。

經濟學人(Economist)與民調機構YouGov近期的民調顯示，80%可能選民說繼任大法官人選對他們個人很重要；被問及該遺缺是否應立即由川普總統提名填補、或應等到選舉結果出爐再處理時，83%民主黨人說該空缺席位應由當選人進行填補，而80%共和黨人則說共和黨人應該現在填補該席位。

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)近期研究指出，儘管選民登記在金斯柏過世後出現漲勢，仍自2016年大幅下降，該研究也認為原因與新冠病毒疫情奪去全美逾20萬人性命有關。

該研究發現，在21州中的17州，選民登記平均減少38%；威斯康辛州等地僅較2016年減少2%，而馬里蘭州等地卻出現明顯降幅；但阿拉斯加、愛達荷、密西根和猶他州都出現增加趨勢。