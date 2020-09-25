哈利、梅根暗示支持拜登 川普怒酸：娶這種老婆可憐吶！

英國哈利王子和妻子梅根呼籲美國人踴躍投票，似暗示選民要票投民主黨候選人拜登，川普因而尖酸回諷哈利「娶到這種老婆？可憐吶」。但哈利在美國的發言卻引發英國輿論與王族高層的震驚與震怒，並放出消息指控：「哈利已經逾越了禁忌紅線...這次真將和英國王室恩斷義絕！」

哈利在為時代雜誌拍攝的影片中表示，「11月即將到來，拒絕仇恨言論、錯誤訊息和網路上的負面情緒至關重要」；身為美國公民的梅根則說，「距離大選還有六周，而今天是選民登記日。這是我們這生中最重要的一場選舉，當我們投票時，價值被化作行動、我們的聲音能被聽見」。

英國每日郵報報導，川普23日表示，「我不是她的粉絲。我會這麼說，她或許已經聽過，我祝哈利好運，因為他未來將會需要」。

川普競選活動經理李萬度斯基（Corey Lewandowski）後來向每日郵報表示，「他們（哈利和梅根）的離開讓英國再次偉大，我希望他們可以為我們做一樣的事」。

對此英國王室則在23日才透過發言人丟出聲明，「我們不予置評...公爵本人已經不是英國王室的工作成員，他所說的一切評論，只能代表他自己的立場。」

英國泰晤士報的「內線消息」強調，英國君主長期以來極度恪守「政治中立」，並以不干預施政、不逕行政治表態的絕對，試圖維持著英國君權與內閣之間的憲政默契。因此，除了王族成員不能投票、參與政黨與政策派系活動外，女王本人與內廷也極強力地要求眾王族不得多談政治，以免墮入干政或遭抹上黨派色彩，進而危及英國的君主與王室制度。

踩干政紅線？英媒：內閣惱火

內廷的回應文字雖然中規中矩，但英式與王室特有的「弦外之音」卻仍讓英國輿論抓住了風向，並判斷王室與英國內閣高層對於哈利的影片風波「極為惱火」。因為內廷若要保持距離冷處理，大可強調「無可奉告」的立場，而不用刻意而明顯地強調「哈利已不再具備王室勤務的代表身分」。

哈利是否惹毛川普是一回事，英國的政府脫歐鷹派不樂見拜登上台是一回事，哈利與梅根夫婦為了擴張自己影響力而犧牲英國政府與女王的立場又是另一回事。但三件事的不同總成，卻都讓英國中央極為不滿，最終才會讓一件不大不小、不痛不癢的催票影片，轉化成各方都不開心且登上英國各大報頭版頭條的爭議風波。