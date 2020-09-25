若敗選拒絕讓位？美國朝野齊轟川普：你不是在北韓

美國總統川普周三（23日）拒絕承諾若敗選會讓位，遭朝野炮轟，多名共和黨高層周四表態，會確保大選後權力和平移交。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）沒有指名道姓批評川普，但強調共和黨人認同和平移交權力的重要性。他周四早上發布推文：「11月3日大選贏家將於（2021年）1月20日就任總統。就像1792年以來，美國每四年一次的有序交接一樣。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也對媒體表示，「無論大選結果如何，都會是一個平穩的過渡」。

類比獨裁國家

經常批評川普的資深共和黨人羅姆尼（Mitt Romney）在推特發文，稱總統可能不尊重憲法保障（權利）的建議，都是難以置信和不可接受（unthinkable and unacceptable），他強調民主的基礎是和平的權力交替，「沒有這一點，那就是白俄羅斯」。

民主黨人也猛烈抨擊川普，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）指美國是民主國家，促請川普尊重憲法。她說：「你不是在北韓，你不是在土耳其，你不是在俄羅斯。總統先生，你也不是在沙特阿拉伯。你是在美國，這是一個民主國家。」

白宮：總統會接受公正選舉結果

隨著爭議不斷燃燒，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）中午在記者會上重申，「總統會接受自由公正選舉的結果」。

連月來，川普多次稱郵寄投票將導致選舉舞弊，質疑其合法性。他在周三（23日）表示如果沒有「災難性」的郵寄投票，相信自己會勝選；被問到一旦敗選會否和平讓位時，他拒絕作出有關承諾並說「到時候走著瞧」（we're going to have to see what happens），引起美國政界嘩然。

川普7月接受福克斯新聞頻道訪問時，也曾表示並不是在任何情況下都會承認選舉結果。

李澄欣（路透社）

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