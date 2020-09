若敗選拒絕讓位？美國朝野齊轟川普：你不是在北韓

美國總統川普周三(23日)拒絕承諾若敗選會讓位,遭朝野炮轟,多名共和黨高層周四表態,會確保大選後權力和平移交。

參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)沒有指名道姓批評川普,但強調共和黨人認同和平移交權力的重要性。他周四早上發布推文:「11月3日大選贏家將於(2021年)1月20日就任總統。就像1792年以來,美國每四年一次的有序交接一樣。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也對媒體表示,「無論大選結果如何,都會是一個平穩的過渡」。

類比獨裁國家

經常批評川普的資深共和黨人羅姆尼(Mitt Romney)在推特發文,稱總統可能不尊重憲法保障(權利)的建議,都是難以置信和不可接受(unthinkable and unacceptable),他強調民主的基礎是和平的權力交替,「沒有這一點,那就是白俄羅斯」。

民主黨人也猛烈抨擊川普,眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)指美國是民主國家,促請川普尊重憲法。她說:「你不是在北韓,你不是在土耳其,你不是在俄羅斯。總統先生,你也不是在沙特阿拉伯。你是在美國,這是一個民主國家。」

白宮:總統會接受公正選舉結果

隨著爭議不斷燃燒,白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)中午在記者會上重申,「總統會接受自由公正選舉的結果」。

連月來,川普多次稱郵寄投票將導致選舉舞弊,質疑其合法性。他在周三(23日)表示如果沒有「災難性」的郵寄投票,相信自己會勝選;被問到一旦敗選會否和平讓位時,他拒絕作出有關承諾並說「到時候走著瞧」(we're going to have to see what happens),引起美國政界嘩然。

川普7月接受福克斯新聞頻道訪問時,也曾表示並不是在任何情況下都會承認選舉結果。

李澄欣(路透社)

【 本文章由德國之聲授權提供】