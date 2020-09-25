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戰法大不同！川普挨家挨戶拉票 拜登打電話傳訊息

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合24日電
美國總統川普。 圖／美聯社
美國總統川普。 圖／美聯社

距總統大選僅40天，在疫情壟罩下，川普拜登競選方式大不同；川普競選團隊的共和黨人已在全國大半地區挨家挨戶拜票，互動時通常沒戴口罩，但會保持六呎距離；民主黨總統候選人拜登的競選團隊與多數進步派團體則在新冠疫情期間停止上門拉票，改打電話、傳簡訊或在網路與選民互動。

報導指出，前總統歐巴馬的實地拜票人員曾在著作中盛讚當面交流，川普連任團隊也要求幕僚與志工閱讀；不過今年有些民調發現，選民不希望有人在疫情期間登門拜票；華爾街日報／國家廣播公司新聞網(WSJ／NBC News)民調發現，多數選民已決定好總統人選。

拜登在全國和多數選戰州民調領先，但川普團隊認為當面與選民互動是種優勢，部分民主黨人擔心此話不假；拜登團隊看重有品質的對話，他們認為打電話可以辦到，而且他們不願冒險危害支持者、志工和幕僚的健康。

川普團隊暫停與選民當面互動三個月後，6月重新上街，但許多州長仍限制公開交流；共和黨支薪幕僚和志工接觸許多川普支持者，因此川普團隊可著重選民的投票方式與時間，藉此掌握多數支持者投票意向，但競選團隊並未放棄打電話、傳簡訊或網路和選民交流。

雖然川普多次質疑郵寄選票合法性，但共和黨人也會向民眾談到此選項。賓州和密西根州等區域的川普團隊發言人喬伊斯(Mike Joyce)表示，現在當面互動有巨大優勢，比講電話更容易談論選票議題。

部分民主黨人憂心將勝選工具拱手讓人，旗下有30萬會員的服務業工會「團結起來」(Unite Here)支持拜登，其主席泰勒(D. Taylor)表示：「電視和廣播對你說話，雙方不會有交流，民眾有很多疑問，親自上門可提供資訊並有效激勵選民。」

拜登競選團隊表示，目前沒有恢復登門拜票的計畫；「全美總工會」(AFL-CIO)經營的民主黨超級政治行動委員會(Super PAC)「工作美國」(Working America)則考慮恢復上街，但表示會戴口罩，並準備口罩以免互動民眾沒有口罩。

美國大選 川普 拜登

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