3紅州陷苦戰！川普搖擺州選情比4年前糟

選前倒數40天，川普總統在搖擺州(swing states)選情，比2016年同期來得糟糕；「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站最新民調顯示，川普在密西根、威斯康辛、佛羅里達、北卡羅來納、亞利桑納及賓州的支持度，都落後民主黨對手拜登約4%；而四年前此時，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓支持度在這幾州則超越川普1.3%。

總統大選第一場辯論29日晚間即將登場，拜登此時在各項民調中，穩定領先川普，包括在國家廣播公司(NBC)民調領先8%，在民調網站FiveThirtyEight全國民調領先7.4%；在「真清晰政治」網站24日上午公布的全國民調中，拜登同樣超前7%。

在截至23日為止統計中，FiveThirtyEight預測拜登贏得大選的機率為78%，經濟學人周刊(The Economist)更認為拜登勝選機率有85%；然而，柯林頓2016年普選票(popular vote)較川普多了280萬票，但川普由於掌握較多選舉人票，得以入主白宮。

紐約時報與西耶納學院(Siena College)24日公布最新聯合民調指出，拜登在全國民調中目前領先川普7%，而川普在2016年大選中拿下的三個「紅州」(red states)德州、愛阿華州與喬治亞州，由於女性選民力挺拜登，都讓川普陷入苦戰。

紐約時報分析，從這份民調結果可以看出，2016年川普輕鬆拿下的「紅州」，如今選情出現轉變，因為女性選民紛紛築起反對高牆。

以德州為例，2016年大選投票結果，川普得票率贏過柯林頓9%，但現在川普支持率為46%，僅領先拜登三個百分點；德州女性選民中，拜登支持度贏川普大約8%。

在愛阿華州，川普在2016年大選得票率同樣也贏柯林頓9%，如今在紐約時報與西耶納學院民調中，拜登則以45%超越支持度42%的川普；統計顯示，拜登在愛阿華州女性選民中，支持度領先川普14%。

川普2016年在喬治亞州的得票率超過柯林頓5%，而在紐約時報這項調查裡，拜登與川普則各以45%的支持率打成平手；在喬治亞州女性選民中，拜登支持度領先川普10%。

紐約時報分析，在德州、愛阿華、喬治亞州的男性選民當中，川普都領先，但拜登與柯林頓在2016年大選的表現相比，如今在這三州男性選民的支持度，均有急起直追之勢；拜登在德州、愛阿華州女性選民的支持度上，則比柯林頓2016年的領先基礎更上層樓。

距離大選只剩一個多月，這項調查顯示，在這三州的受訪選民中，高達九成表示早就已經打定主意要投票給誰。紐約時報與西耶納學院的聯合電話民調是在9月16日至22日間進行。