近500名退休將領、官員公開信挺拜登

489名退休將領、大使、內閣部長，包括川普自己的前高級軍事顧問塞爾瓦(Paul Selva)上將，24日聯名發表公開信，力挺民主黨總統後選人拜登，盛讚拜登擁有「人格、原則及領導力，來挽救水深火熱的世界」，並呼籲選民唾棄「不適任」的川普總統。

塞爾瓦是退役空軍上將，最近才退休，曾任參謀首長聯席會議副主席，是國防部的二把手，加入聯署尤令人矚目。

這封掛名「國安領袖挺拜登」(National Security Leaders for Biden)的公開信上說，「我等以前任職公僕，生涯奉獻給國家，很多時候有喪命之虞；我們是各軍種將領、大使及高級文職國安領袖，身屬民主、共和及無黨派都有。我等熱愛國家，但很不幸，目前為國憂心不已。」

「華盛頓郵報」24日報導，倒不是以往與川普決裂的共和黨人都呼籲支持拜登，但這些人的數目正在成長；上個月，60多名替共和黨籍總統效勞的前國安官員，包括曾替川普政府服務者便聯名發文，稱川普「不適任總統」。

這些前國安領袖中，有些人政策立場與拜登相左，但仍呼籲選民支持他，公開信中指出，「阻止川普戕害我國價值及制度，恢復我國民主的道德基礎，這是最高使命。」

退休空軍上將伯伊德(Charles G. Boyd)在聯名人的推特帳號錄製一段視頻，表示自己任職空軍36年，越戰中變成戰俘將近七次，脫身回國之後加入共和黨，但沒有張揚，原因在自己強烈認為軍人不該參與總統政治，即便退休後亦然；但今年不一樣，川普破壞法治、讓民主無法運行的舉措令人髮指，所以他決定挺身而出，呼籲今年投票給拜登，他要那麼做，希望國人也一樣。

公開信中另表示，因為川普的態度及種種錯誤，讓「我們的盟邦不再尊敬我國，敵人不再害怕我們。」