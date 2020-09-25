川普辯論會前發難：華勒斯被左派控制 會問我刁鑽問題

川普總統和民主黨總統候選人拜登首場電視辯論，29日將在俄亥俄州克利夫蘭市登場，正面交鋒還沒開始，川普就忙著先批評辯論主持人福斯新聞網資深主播華勒斯(Chris Wallace)「會被左派控制」，「會問我一些刁鑽的問題。」

川普抱怨自己會在辯論中受到不公平待遇，他的競選團隊花了幾個月時間設法談判出更好的條件；現在面對這場在美東時間晚上9點黃金時段直播、主題設定在新冠肺炎疫情、種族和社會動盪等辛辣議題的辯論會，川普決定先拿主持人華勒斯擅於挑出問題深入追問的能力「開鍘」。

川普24日在「福斯與朋友」(Fox＆Friends)主持人基爾米德(Brian Kilmeade)電台節目中預測：「他(華勒斯)會問我一些棘手問題，那很不公平，我相信一定是如此。他會受到激進左派的控制。他們控制了他。」

川普還說：「我敢打賭他不會問拜登棘手問題。」

但川普也大吹自己7月份接受華勒斯訪問，替華勒斯帶來高收視率說：「華勒斯喜歡我，因為他的世界全是關於收視率。」

川普在華勒斯7月專訪中，吹噓他通過了認知測驗，華勒斯當場提醒：「那不是很難的測驗。」

面對川普批評自己同事，基爾米德為華勒斯辯護說：「我可以肯定地說，他不受任何人控制。」許多知名的民主黨和共和黨人都認為華勒斯的訪談很尖銳。

一向輕視拜登的川普說，拜登有47年的政治經驗，在辯論場上占有「巨大優勢」，儘管「我的紀錄比他好得多。」

77歲的拜登23日表示，24日他會先放下拉票活動，專心準備辯論；但74歲的川普就推文譏笑拜登，因為需要休息，放了一天假。

川普推文寫道：「瞌睡老喬剛停下他的競選活動(再次)。想休息！他是個活力很低的人，在這刺激、複雜、競爭激烈的時代，我們的國家不能靠一個活力低的總統。」

川普和拜登29日首場辯論後，第二場辯論訂10月15日在佛羅里達州邁阿密舉行，主持人為C-SPAN電視頻道政治主編史卡利(Steve Scully)；最後一場辯論訂10月22日在田納西州納許維爾舉行，主持人是國家廣播公司(NBC)白宮記者、「今日」(Today)晨間新聞周末時段共同主持人克莉絲汀‧維爾克(Kristen Welker)。