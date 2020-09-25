「投票讓他下台」 川普伉儷悼金斯柏 被群眾噓爆

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞‧川普24日上午赴最高法院，向18日病逝的自由派大法官魯絲·貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)致哀；不過，川普伉儷抵達之際，最高法院外圍群眾報以噓聲，甚至有民眾高喊「投票讓他下台。」

金斯柏23日停靈最高法院，最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)在追悼會中，讚揚移民家庭出身的金斯柏，精彩一生實現了美國夢。

24日上午，川普與梅蘭妮亞‧川普抵達最高法院為金斯柏致哀，但聚集場外的群眾則報以噓聲，甚至有民眾高喊「投票讓他下台」(vote him out)。也有群眾大喊「尊重她的遺願(honor her wish)。」

根據媒體報導，金斯柏臨終之前曾對家人透露，希望自己離開最高法院之後的空缺，能等到大選過後新任總統就職才開始提名。

白宮發言人凱莉·麥肯內尼(Kayleigh McEnanny)說，這在意料之中；她也說，群眾有受憲法第一修正案保護的權利，但她認為這些嘲弄，「令人感到震驚和不尊重，因為總統敬重金斯柏法官」。

川普承認聽到了群眾的抗議聲，但駁斥說聲音不大；他當天稍晚在白宮南草坪對媒體說：「我們在那裡幾乎聽不到。」

金斯柏逝世後，預計提名保守派大法官的川普反倒藉機炒熱選戰氣氛，把「補遺缺」(Fill the seat)當做競選新口號，向選民喊話尋求連任；川普已表明，會在26日提名新的大法官

為尋求連任，川普不斷以「法律與秩序」為口號，不斷在推特發文；希望以平定反種族歧視示威為政績尋求連任。

不過，在新冠肺炎疫情肆虐下，他的民調不及民主黨總統候選人白登；但大法官金斯柏逝世後，卻讓他找到競選新題材。

「憲法第二條賦予總統提名大法官全力，這再清楚不過了。」川普日前在北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville)機場機棚的造勢活動上就說：「『補遺缺』，我喜歡這口號，真是天才。」

川普讚揚金斯柏為「法律界的巨人」，但也藉此強調假使他成功連任，在1月下一任總統任期開始前提名新人選，是對選民的「道德責任」。

金斯柏靈柩25日將移靈國會供民眾瞻仰。