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拜登如當選 川普哪些事將前功盡棄？

世界日報 / 社論

川普總統兩年多來對中國步步進逼，貿易戰、中國貨課徵25%關稅、抵制華為、禁晶片出口中國、清查「千人計畫」學者和共軍背景留學生；在南海、台海都積極挑戰中國的主張，讓北京咬緊牙關苦苦等待川普落選，希望拜登上任。川、白兩人對中國而言，川普是「短空長多(利好)」，拜登是「短多長空」，北京如寄望拜登「對中國好一點」恐是奢望，畢竟美中競爭格局已難改變，美國人對中共的惡感和提防難以扭轉；除非習近平願改弦易轍，美中關係很難修好。

習近平當局應如何改，中美才可能化敵為友？譬如中共放棄專政，開放黨禁、報禁，讓人民有言論自由，經濟走自由市場路線，遵循若干西方價值標準；打個比方，這些就像要貓放棄抓老鼠的天性，除非中共覆亡，否則永不可能，從習近平談話和作為都可窺探端倪。北京希望中美重修舊好，寄望拜登不如自己反省改變。

但看目前大勢，如民調不再失準，拜登當選機會比川普高。民主黨可能完全執政，掌控白宮和國會參眾兩院，對中國政策可能有哪些改變？不妨作個臆測和展望。

一，美國應對中俄兩國的優先順序將改變。川普親俄，不斷取悅普亭，但「通俄案」掣肘下，美俄關係始終難突破，中國成川普的首要對手。拜登日前在CNN主辦的與民眾對話中說，俄羅斯才是美國的對手(opponent)，中國只是重要競爭者(serious competitor)。拜登究竟認為中國實力難匹敵美國，抑或因態度較親中，但他近日修正，23日強調如當選將對中國採強硬立場，只是北京還是較寄望拜登。

二，貿易戰和中國貨課徵關稅。拜登月前說，當選後將取消對中國貨加徵25%關稅，因為關稅加重美國中低收入者負擔，但次日即改口說會重新評估關稅。他的首席外交顧問、前副國務卿布林肯(Antony Blinken)指美中第一階段貿易協議一敗塗地，未解決任何問題，對美國農民、製造業和消費者造成巨大傷害，兩國永遠無法達成第二階段協議。

這些說法似顯示，民主黨如執政，貿易戰可能鳴金收兵或另起爐灶，對中國可能是利好消息，成為經濟強心針。美國政策如作這麼大翻轉，意味川普政府和美國兩年多來白忙一場活遭罪，這個懸念還須等著看。

三，遏制華為和管制晶片供應中國。美中5G領域競爭不會改變，華為在川普政府全力遏殺下，9月15日已斷供晶片，準備大裁員；彭博資訊報導，中國準備投入1.4億美元，像發展原子彈一樣重點發展晶片。攸關美中科技和商業領域數兆美元產值的競爭，拜登迄未表態。他當選後如放水，華為將重獲生機，川普和美國將前功盡棄。

四，美中不再脫鉤？布林肯日前向美國商會說，中國是美國經濟、科技、軍事及外交的最大挑戰，拜登如當選將致力重建與盟友關係，不贊成與中國完全脫鉤，他直言脫鉤不切實際；美中雖有對抗競爭，也有可合作的地方。

中國駐日內瓦副代表周小明曾說，拜登對中國可能更危險，他會聯手盟友對付中國，而川普在破壞美國的同盟。言下之意，川普繼續執政有利中國。而拜登會放棄川普的單邊主義，聯手盟國，施壓中國。問題在歐巴馬「亞太再平衡」同樣衝中國而來，卻泛泛無功。拜登如重蹈歐巴馬覆轍，習近平將獲戰略新機遇，不但度過經濟危機，也從政治危機中脫困。看來川普對中國是「短空長多」，拜登則是「短多長空」。

五，美國對中國關係如簡單比喻，川普偏重武戲，拜登愛唱文戲。川普政府在潘斯、龐培歐、歐布萊恩和雷伊四場演講，揭示「新鐵幕宣言」，區分中國人民和中共等，是否在拜登當選後曇花一現，全被推翻或無疾而終？高達七成美國民眾對中共存疑下，拜登立場漸轉為強硬，宣示會強力對付中共，南海自由航行會持續，但挺台灣力道很難和共和黨相比。每任總統上台前都宣示對中國強硬，拜登能做多少，很難超越川普。

美國40多年來被中共戰略忽悠，川普很多政策和言行荒腔走板，但「戰略覺醒」確實扭轉國家方向。民主黨如主政，這一切是否戛然而止，重回四年前？拜登應對北京的全盤策略和方向是什麼？目前多數還一片空白，或許大選辯論能揭曉部分答案。而兩相權衡下，北京偏愛拜登、樂見川普下台，看來周小明的說法已被推翻。

美國大選 川普 拜登

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