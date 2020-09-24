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若選輸是否爽快撤離白宮？川普語帶保留：到時候走著瞧

德國之聲 / 德國之聲
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

對於他選舉失敗是否會痛痛快快地撤離白宮這個問題，美國總統川普（Donald Trump）始終採取回避的態度。當記者提問：如果其民主黨對手拜登（Joe Biden）11月3日選舉獲勝，他是否會和平讓位時，川普說「到時候走著瞧」。

連月來，現年74歲的美國總統一直對郵寄投票的合法性表示置疑。由於因新冠疫情的原因，當下郵寄投票可以說比以往更為重要。但是川普則一再強調郵政投票增加選舉舞弊的可能性，不過他卻拿不出任何證據。

由最高法院決定選舉結果？

現在川普又表示，他希望選舉最終在最高法院結束。他補充說，這也是為什麼最高法院再次保持九名法官的原因。前任大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世僅數天後，川普便計劃迅速任命新人選一事引發激烈爭議。

川普希望盡快填補這一空缺的職位，但是民主黨人和部分共和黨人則要求等到總統選舉結束之後。美國最高法院共有9名終身制大法官。金斯伯格法官逝世之後，剩下的八位法官中，有五位被認為是保守派。川普可以通過任命來鞏固最高法院中的保守派力量。迄今為止，川普已經新任命了2名大法官。

拜登不再感到驚訝

川普的民主黨挑戰者拜登對川普的表態嗤之以鼻。在特拉華州威爾明頓市，拜登向記者感嘆到：「我們這是生活在一個什麼樣的國家啊？」他說，川普一些有失理性的言論已經不再讓他感到驚訝。

7月份在接受福克斯新聞頻道的一次採訪時，川普就已經表示並不是在任何情況下都會承認選舉結果。他當時說，他既不會肯定也不會否定。拜登競選團隊的表態則和夏季的立場相同：「由美國人民決定這次大選。美國政府完全有能力將未經授權的人員送出白宮。」

如同喬治·沃克·布希？

許多人現在期待川普被押送出白宮這樣不太現實的場景，但是也有一些人則回想20年前的那一次總統大選。在2000年11月大選中小布什以微弱多數勝選數周之後，才在12月最高法院做出裁決之後正式成為美國總統。

李京慧/李魚( 德新社，路透社，法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

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