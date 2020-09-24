川普、尼克森函件曝光 展現雙面性格

川普過去寫信對尼克森讚不絕口，但卻在尼克森死後以他為戒！川普總統與前總統尼克森的函件近日在紐約展出，川普在信中對於尼克森讚不絕口、雙方分享喜愛的足球，史學家分析2人個性很像、都很強勢。但川普先前面臨通俄門案恐遭彈劾時，卻無情地拿尼克森軟弱下台舉例，說自己不因彈劾屈服。

兩人氣味相投

根據《半島電視台》報導，美國尼克森總統博物館在經過長時間整理史料後，24日起首次將相關資料曝光，川普在尼克森因為水門案辭職下台後8年，約1982年時開始寫信給尼克森，當時川普30歲左右，正想在紐約大展身手，因此他們的話題從足球、房地產到越戰和媒體經營都曾聊到。

《Politico》提到，川普在信中讚美尼克森是美國最偉大的人之一，很開心可以跟尼克森在活動中碰面並且跟他拍照，後來川普收購紐約的足球隊時，曾在當總統前踢過足球的尼克森也曾寫信給川普，分享他對經營足球隊的看法。川普大樓在紐約落成時，他還希望尼克森入住，當他的鄰居。

川普利用尼克森

不過當時尼克森的太太氣喘發作，因此這個計畫便作罷。研究尼克森的德州A&M大學教授尼契表示，雖然2人性格相近，都很強勢、面對挫折也不會輕言放棄，但是他無法想像年輕氣盛的川普會想跟近70歲的尼克森當好朋友，「有可能雙方都有互相利用的需求。」

曾擔任尼克森顧問的狄恩表示，尼克森與川普都有專制的傾向；跟川普與尼克森都很熟識的共和黨前美國眾議院院長金瑞契則直言，川普當初想認識尼克森的原因，可能只是想要在紐約迅速樹立名聲，因此需要透過認識大人物以提升自己的能見度。

他們之間最後一次通信是1993年、尼克森80歲大壽時，川普寫信給他祝他生日快樂，不過尼克森在1994年過世時，川普並沒有去出席他的葬禮。

雖然外界觀察川普似乎效法尼克森的策略打總統大選，但川普先前遭到民主黨威脅，要用通俄門事件對他發動彈劾時，他卻拿尼克森舉例，並堅持自己絕不下台。尼克森在水門案爆發後，國會尚未通過彈劾時就自行黯然辭職。

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