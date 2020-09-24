11月總統大選／拜登爭非裔選票 川普搶古巴裔選票

民主黨總統候選人拜登23日說，非裔投票率是勝選關鍵，非裔民眾熱心投票，也是改變他們自己經濟與社會地位的關鍵。川普總統為爭取古巴裔選民的支持，更宣布對古巴實施多項制裁。

拜登在非裔經濟高峰會上指出，新冠疫情對美國黑人打擊特別沉重，要爭取經濟與社會平等，要在累積財富的競爭場域取得立足點，「投票是出發點。」

他鼓勵非裔選民出來投票，也向他們保證，他入主白宮後，一定大力推動提升非裔住家擁有率、以及有利非裔勞工與企業的政策。

拜登自贏得提名權以來，23日才首次到北卡州拉票，川普已多次往訪固樁。

北卡州選民約五分之一是非裔，非裔的投票率可能兩黨在該州勝敗的關鍵。那是20年來非裔的投票率首度下降，有人把喜萊利‧柯林頓意外輸掉北卡州，歸因於非裔投票率太低。

全國各地反警察對非裔暴力的示威，本來有助民主黨選情，拜登陣營也不時攻擊川普拿爭種族平等的抗議群眾做文章，川普卻反駁道，他的政策都對非裔有利。

川普為爭取古巴裔選民支持，特別是有非贏不可壓力的佛羅里達州，他在23日宣布對古巴進行一連串經濟制裁，禁止美國民眾購買古巴雪茄、萊姆酒，以及下榻政府擁有的飯店。他說：「我們將確保美元不會流入共產黨政府手中，而是直接讓古巴民眾賺錢。」

佛州有超過450萬名選民擁有古巴血統，川普前資深顧問德加多(AJ Delgado)點出關鍵，表示古巴裔厭惡共產黨，立場偏向保守派，為共和黨重要票源。此外，上訴法院古巴裔法官芭芭拉‧拉哥亞(Barbara Lagoa)，更是接班金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的熱門人選，有機會拉抬川普選情。