兩大關鍵搖擺州／佛州、亞州支持率 川普、拜登平分秋色

今年總統大選的兩大關鍵搖擺州，亞利桑納州和佛羅里達州，在華盛頓郵報和ABC聯合最新民調都顯示，尋求連任的川普總統和民主黨候選人白登幾乎呈現平手；路透民調也呈現相同結果；在全國民調，白登領先川普約十個百分點。

對兩位候選人來說，擁有29張選舉人票的佛州為兵家必爭之地；四年前佛州被川普拿下，今年雙方的盟友皆在此投入大量選戰資源拉票。亞利桑納州過去則是共和黨的地盤，現在為民主黨亟欲拿下的目標。

華郵和ABC民調顯示，在佛州的可能投票選民中，川普以51%比47%領先；若以註冊選民來看，川普48%比47%領先優勢不大。而在亞利桑納州可能投票選民中，川普的領先更小僅49%比48%；註冊選民中，川普47%，拜登則是49%。

民調顯示，全國經濟仍是川普的強項，能夠彌補他在處理新冠肺炎上的弱勢。路透民調同樣顯示，兩位總統候選人在佛州和亞州選情五五波。

佛州兩人持度皆為47%，被問到誰能較為妥善處理新冠肺炎疫情，民票結果也持平在46%；亞州白登僅以47%比46%領先；但有47%選民認為拜登較能有效對抗疫情，川普以44%小幅落後。

全國民調方面，馬凱特大學(Marquette University)指出拜登支持度50%勝過川普的40%；昆尼別克大學(Quinnipiac University)同樣由拜登取得十個百分點的優勢，以52%比42%領先，與上一期民調無異。

同時更有多達94%選民表示已決定心目中的人選，僅有5%仍有機會改變心意。在選民觀感中，與川普相比，拜登較為誠實、冷靜、聰明且具有同情心，被認為是更稱職的國家領導人。

全國民調也指出，有近一半選民計畫在投票日當天親自到場投票；這群選民中，有57%支持川普。另外有三分之一選民計畫使用通訊投票，此類選民有68%支持拜登。