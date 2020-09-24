不滿馬侃遺孀挺對手 川普：拜登是馬侃的玩賞小狗

已故共和黨亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)23日以共和黨員身分，表態支持民主黨總統候選人拜登。川普總統23日推文抨擊辛蒂寫道：「拜登是馬侃的玩賞小狗(lapdog)」、「辛蒂可以去支持瞌睡老喬(Sleepy Joe)沒關係！」

2018年病逝的馬侃，曾於2008年代表共和黨角逐總統大選。早在踏入政壇之前，川普便在公開談話中多次批評馬侃，他2015年接受媒體訪問時說，馬侃在越戰期間曾被俘，不配稱英雄。川普上台後，參院2018年表決推翻俗稱歐記健保的「可負擔健保法」，馬侃投下了充滿戲劇張力的反對票，讓川普計畫受挫。

川普23日推文寫道：「我幾乎不認識辛蒂，只知道她在她丈夫的要求之下，出席了委員會。白登是馬侃的玩賞小狗。」

川普在推文中表示，馬侃在參議員任內做出許多「糟糕決定」，包括沒完沒了的戰爭和退伍軍人事務，「在我的改革之下，才從恐怖片轉為高收視率。」

他寫道：「我從來就沒喜歡過馬侃。辛蒂可以去支持瞌睡老喬沒關係！」

這不是辛蒂首次表態支持拜登，她上個月即在民主黨全代會中錄製影片支持白登，強調白登與亡夫「難以置信的友誼」。

辛蒂22日推文寫道，這場總統大選「只有一位候選人可以代表我國價值，喬和我不全然同意所有議題，且我知道他與約翰肯定有過激烈爭論，但他是誠實的好人，他將以尊嚴領導我們」。

馬侃生前曾表示，拜登「將是世界可以仰仗且得以率領史上最精銳部隊的統帥，因為他知道將孩子送上沙場的感受。」

辛蒂23日上午接受「國家廣播公司」(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時說：「我想要感受到總統是關心我的。我相信拜登是比較好的人，由他來當總統也會更好。」