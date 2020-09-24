蓬佩奧籲美官員提防中國 演說再提新疆情勢

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 9月23日在威斯康辛州參議會發表演說，警告美國各州與地方政治人物與中國外交官交涉時必須有所警惕，提防中國外交官試圖利誘他們。他稱，這些舉動都是中國大外宣與間諜行動的一部份。

蓬佩奧也說，美國國務院正在重新審視「美中人民友好協會」以及「中國和平統一促進會」的一些活動，因為他們懷疑這些組織嘗試影響美國各級學校丶商業組織與地方官員。他稱，這兩個組織都與中國的中央統戰部有關連。

蓬佩奧說：「你必須知道當中國外交官嘗試與你接觸時，他們可能不是想與你建立友好關系或是與你合作。美國聯邦政府無法去管制所有中國所發動的侵略性行為。我們需要地方政治人物的協助，透過提高警覺來捍衛美國的利益。所有的州議員都應該要提高警覺。」

隨著11月的總統大選將近，美國政府過去幾周開始加強批評中國的力道，而威斯康辛州被視為是兩黨必爭的搖擺州。蓬佩奧近期的言論引發民主黨議員的不滿，他們指控蓬佩奧運用納稅人的錢來增加特朗普的支持度，並同時提高他個人角逐2024總統大選的機會。

美國政府的新疆情勢用詞

蓬佩奧除了呼籲地方政治人物提防中國的間諜行動外，他也要求威斯康辛州的議員要提升對智慧產權的保護，並更嚴格審核外來投資。此外，他還鼓勵美國商界人士忽略中國的威脅，多與台灣互動。

此外，蓬佩奧也提到美國政府正在小心的考慮，該用什麼樣的詞匯來描述新疆當地的人權情勢。根據聯合國統計，有至少超過100萬名維吾爾人與少數民族穆斯林被中國政府關押於再教育營內。他說：「當美國出面譴責反人類罪或是種族滅絕時，我們必須非常小心且非常精准的描述實際情況，因為美國的言論往往是具有很大的影響力的。」

今年8月，美國政治新聞網Politico曾報導美國政府在考慮正式將中國政府在新疆的所做所為標示為「種族滅絕」。中國政府不斷駁斥國際社會指控其在新疆施行強迫勞動，並批評美國意圖干涉其內部事務。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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