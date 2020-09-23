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共機連續飛過台海中線！華郵：2020美國大選，對中共幾乎是生存威脅

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
隨著美國大選接近，川普的連任之路陷入苦戰，有學者擔心，川普恐怕會為了拯救選情，挑起與中國的對峙情緒，煽動民族主義。 圖／歐新社
隨著美國大選接近，川普的連任之路陷入苦戰，有學者擔心，川普恐怕會為了拯救選情，挑起與中國的對峙情緒，煽動民族主義。 圖／歐新社

摘要

1.隨著美國大選接近，川普的連任之路陷入苦戰，有學者擔心，川普恐怕會為了拯救選情，挑起與中國的對峙情緒，煽動民族主義。

2.北京學者指出，近來川普卯足全力打擊中國侵害人權的問題，像是新疆集中營和香港的鎮壓行動，同時也加強在台灣和南海的勢力，未來在南海區域發動軍事攻擊，或者和台灣建交，並非全然不可能。

「對於中共來說，這次美國大選幾乎是生存威脅。」《華盛頓郵報》如此形容。

隨著美國大選接近，川普的連任之路陷入苦戰，中國方面開始擔心，川普恐怕會為了拯救選情，轉移選民對國內問題的關注度，而挑起與中國的對峙，包含與台灣建交，甚至是美中開戰。

不論誰當選，美中脫鉤成定局

在華盛頓，「中國崛起」已是兩黨都得面對的擔憂。皮尤研究中心（Pew Research Center）針對美國人對中國的看法進行調查，發現有73％的受訪者對中國抱持負面態度；跟2018年相比，提高了26個百分點。

美國兩大政黨，無論是哪一政黨贏得2020大選，應該都會保持對中強硬路線。清華大學國際關係學者時殷弘告訴《華盛頓郵報》，拜登政府有可能向北京施加壓力，要求重返鄧小平時代相對開放的狀態；川普政府則是希望消除中國共產黨的統治（Trump administration wants to eliminate Communist Party rule.）。

《南華早報》指出，川普和其競爭者拜登，都誓言要減少美國對中國的依賴，承諾將製造業移回國內，打算利用加徵稅來懲罰將工廠和工作機會移到國外的美國公司。

麥肯錫的研究人員估計，在未來幾年中，高達26％的全球出口可能會發生變化，將轉向國內生產，或移轉到中國以外的地方生產。波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）也估計，中美之間的雙向貿易到2023年時，會比2019年減少15％。

塔克商學院（Tuck School of Business）全球價值鏈專家布蘭查爾德（Emily Blanchard）表示，川普和拜登對抗中國的手段雖然不同，前者想削弱所有結盟關係，單打獨鬥；後者則傾向尋求與更多盟國合作，形成一個大聯盟來打擊中國...中美脫鉤儼然成定局。

選情告急，川普可能加大挑釁中國力道

《華盛頓郵報》報導，由於拜登在民意調查中一直處於領先地位，中國的分析人士表示，川普可能訴諸民族主義以挽救選情。

這樣的預測非空穴來風，近來川普卯足全力打擊中國侵害人權的問題，像是新疆集中營和香港的鎮壓行動，同時它也加強在台灣和南海的勢力。時殷弘認為，依照川普反中的力度，在南海區域發動軍事攻擊，或者和台灣建交，並非全然不可能。

「以前這種事情是難以想像的，但現在卻有可能發生。」時殷弘說。

面對台海問題，川普政府一直遊走在中國對「一中」政策的忍耐邊緣，近期除了向台灣出售越來越多軍事裝備，衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）等高階官員先後訪台。與此同時，美國與中國軍方各自在南海動作頻頻，中國不斷進行軍事演習，共機連續2天逾越台海中線。

北京大學國際關係專家賈慶國告訴《華盛頓郵報》，美國的對中政策是基於政治和仇外心理，不是利益和價值。「隨著他連任的機會越小，我們擔心他會試圖挑起與中國的危機。」

（參考來源：Washington PostSouth China Morning Post

美國大選 川普 拜登 美中關係 軍售

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