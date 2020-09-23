彭博助拜登！為3.2萬重罪犯付罰款「讓他們可投票」

民主黨前總統參選人、億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)協助「佛羅里達州恢復權利聯盟」(Florida Rights Restitution Coalition，簡稱FRRC)共募得逾2000萬元，讓服完刑但未還清罪刑相關費用的重罪犯可投票；彭博先前已誓言注資1億元協助民主黨總統候選人拜登選贏佛羅里達州。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近日勝訴，讓服完刑但未還清罰款、賠償和法庭費用的重罪犯不得投票。

彭博在聲明中指出：「投票權為我國民主根本，美國人的這項權利不該遭拒。我們與FRRC合作，致力終止剝奪公民權與其背後的歧視。」

聯邦上訴法院11日裁定，佛州重罪犯除了完成刑期，還必須付清所有款項才可以重獲投票權；此案對11月總統選舉具廣泛影響，佛州有29張選舉人團票，將成為川普總統續留白宮的關鍵。

根據佛州2018年一面倒通過的第四修正案，完成刑期的重罪犯得以恢復投票權，此案通過前，佛州本為永久禁止所有重罪犯終生監禁的四州之一。這項禁令預估影響140萬人，包括20%符合資格的非裔選民。

佛州共和黨議員針對完成刑期的定義討論，他們強調所有法律財務義務，包括未付罰款與損害賠償；2019年提告的民權團體認為，這等於是對表決權徵稅。

根據彭博員工，FRRC先募款約500萬元，之後彭博登高一呼募得逾1700萬元。根據FRRC，其他捐款人包括藍調歌手約翰傳奇(John Legend)、NBA球星詹姆斯(LeBron James)、喬丹(Michael Jordan)、MTV音樂台、有線電視頻道「喜劇中心」(Comedy Central)等。

據悉，這筆錢將用於在這項法律討論期間登記投票以及積欠1500元以下的重罪犯，約3萬1000人可受惠；FRRC表示，他們並未針對註冊為特定政黨的對象。