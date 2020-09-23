華郵：CIA情資評估 普亭下令破壞拜登選情

華盛頓郵報報導，中央情報局(CIA)在今年8月間的情資評估報告中指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與俄羅斯高層官員可能親自下令干預2020年美國大選的操作，或者對於相關運作完全知情，目標則是破壞民主黨候選人拜登的選情。

中情局情資評估報告寫道，根據掌握線索得知，普亭與絕大多數俄羅斯政府高層官員，可能都知道或者親自下令干預美國大選的操作，目的在於破壞拜登的選情、為川普總統拉抬聲勢，並且在11月投票日之前製造美國社會動盪分歧。

報導指出，兩名看過報告的知情人士透露，在這份註記8月31日彙編的評估報告裡，中情局納入國家安全局(NSA)、聯邦調查局提供的各種情資，其中包括機密資料與非機密資料。

中情局、國家情報總監辦公室(ODNI)、國家安全局、聯邦調查局22日均不願對華郵報導表示評論。

前中情局探員藍登(Douglas London)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，評估報告裡使用「可能」(probably)一詞，是中情局處理類似重大事件時的慣用模式，意味著中情局已掌握充份證據，讓經驗豐富的情報專家有信心做出結論。

藍登分析，評估報告當中的字句描述，透露著美國情報單位所掌握的情資非常充裕，讓他們不必自行推想，「也就是已取得足夠的片段，可以非常有信心地拼湊出一幅完整的影像」。

華郵指出，支持俄羅斯的烏克蘭議員德卡奇(Andrii Derkach)是干預美國大選的其中一員，負責透過遊說說客、國會、新聞媒體大量散布抹黑拜登的謠言。中情局評估報告中指出，德卡奇與川普競選團隊當中一名「重要人物」關係密切，不過並未指名道姓。

有線電視新聞網先前報導，德卡奇與川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)私交甚篤，不過朱利安尼並沒有在中情局報告中被點名。過去一年間，德卡奇與朱利安尼、右翼新聞機構「一個美國新聞網」(One America News Network)密切合作，散布反對拜登的報導內容。