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川普拜登首場總統辯論 聚焦大法官提名、疫情等6議題

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導

2020年總統大選民主黨候選人拜登與共和黨候選人川普總統首場電視辯論，29日在俄亥俄州克利夫蘭登場。首場辯論將聚焦六大主題，包括最高法院大法官提名戰、百年最嚴重全球疫情、因疫情倒地不起的美國經濟、今夏全國各地爆發的示威抗議與暴力、選舉完整性議題，以及拜登、川普歷來紀錄。

無黨派總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)22日宣布首場辯論主持人「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace) 選定的辯論主題。有關選舉完整性議題，事涉川普幾個月以來一直反對在疫情中擴大通訊投票，聲稱此舉將導致「人為操控選舉」。

總統辯論委員會已籌組總統和副總統大選辯論超過30年。該委員會提醒各方，辯論羅列出的主題「有可能會因新聞時事發展而變化」。辯論主題事先宣布，是為了鼓勵深入討論全國面臨的重大問題。

拜登與川普的首次辯論會訂29日在俄亥俄州凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)與克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)舉行。辯論格式要求分為六段特定主題、每段15分鐘。

首場辯論結束後，拜登和川普將再進行兩次辯論，分別是10月15日在田納西州納許維爾(Nashville)以及10月22日在佛羅里達州邁阿密。

民主黨副總統候選人加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)和副總統潘斯(Mike Pence)則只有一次辯論會，時間訂於10月7日，地點在猶他州鹽湖城。

所有四場辯論會均將在美東時間晚上9時開始，持續90分鐘，中途不會播放任何廣告。

美國大選 川普 拜登

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