台灣是川普的棋子嗎？投行家剖析川普的「商戰」 思維

摘要 1.美國衛生部長訪台不久後，即有更高層級政府官員——國務次卿柯拉克來台，代表川普策略的靈活。從TikTok最新發展，更能一窺他從商的功力。 2.作者認為，台灣和美國打交道，必須多了解川普的談判策略運用和商人思維。

上週最大的事件，是美國國務次卿柯拉克來台訪問，這是過去41年美國來台層級最高的政府官員，代表台美關係的突破。柯拉克負責經貿，他來台主要目的是討論5G乾淨網路、供應鏈重組，以及台美經濟合作。

但比較奇怪的是，這次會議改成「非正式」對話。這有幾種可能：

第一如政府所說，雙方還沒有準備好，將擇期再談；

第二是希望保持低調，避免過度刺激中國大陸，但這顯然沒有奏效，因為上週共機加強對台演習；

第三是我個人看法，反映川普談判策略，時鬆時緊，以爭取最大利益。

美國衛生部長訪台不久後，馬上有更高層級政府官員來台，代表川普策略的靈活。

如果中共沒有表示，那美國可以進一步探討更深合作的可能性；反之，如果強烈抗議，只會引起全世界更加反感，正中川普下懷，對選戰是加分。

川普是商人，他施政均以商業為出發點，政治外交還在其次。即使是經濟，也會將注意力集中在特定企業上，如2年前吸引郭台銘到美國投資、禁止博通收購高通、封殺華為、施壓台積電赴美設廠、以及近期封殺TikTok和WeChat等。

川普不會講什麼經濟大道理，他就是專注瞄準指標企業，為川普效力的人很多是商人，不像台灣喜歡用三師（律師、醫師、老師）。商務部長羅斯是私募股權併購重整專家，這次來台的柯拉克也是超級高手。

台灣和美國打交道，必須多了解川普這個人。川普有一本名著《The Art of the Deal》詳述他做生意談判之道。他在書中提到「truthful hyperbole」（真實的誇大），強調無害的誇張是談判極有效的策略。

川普和中國打交道，就是典型談判策略運用的極致，一下子說習近平是他的好朋友，下一秒又翻臉稱中國是美國最大的敵人。威脅說要中美全面斷交，不排除任何可能性，但同時又希望中國採購更多美國農產品。

不要低估川普的執行力，他用的人像柯拉克都是高手。歐巴馬會講理念，川普直接進攻要害，一刀斃命。

對付華為就是如此，連台積電和聯發科也不放過，現在手段更狠，準備延伸到中芯半導體。每扳倒一個敵人，川普的聲望就更高。

川普也懂得修正戰略。美國退出許多多邊組織，改走雙邊路線，好處是可以爭取對美國更好的條件，但不利點是美國逐漸陷於孤立。

想了解川普做生意的功力，不妨來看TikTok最新發展。據媒體報導，甲骨文（Oracle）和沃爾瑪計畫投資TikTok少數股權（20%），甲骨文將成為TikTok美國雲平台運營商，TikTok可繼續在美國市場營運，未來新公司在美國上市。

換言之，川普不是真的要消滅TikTok，一切都是談判手法。原本川普只想收仲介費，現在更狠，要TikTok捐款作為慈善基金，這擺明了就是勒索。

川普很清楚如何玩這個遊戲，哪裡下手要重，哪裡要輕。TikTok是全世界最大影音平台，用戶大多是年輕人，川普為了選票，不可能得罪這個超級有影響力的族群。

台灣是川普的棋子，無庸置疑。But let’s make a deal, hopefully a good deal for Taiwan!

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