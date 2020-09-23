快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣是川普的棋子嗎？投行家剖析川普的「商戰」 思維

商業周刊 / 黃齊元／商周.com專欄作家
台灣若要和美國打交道，必須多了解川普的談判策略運用和商人思維。 圖／聯合報系資料照片
台灣若要和美國打交道，必須多了解川普的談判策略運用和商人思維。 圖／聯合報系資料照片

摘要

1.美國衛生部長訪台不久後，即有更高層級政府官員——國務次卿柯拉克來台，代表川普策略的靈活。從TikTok最新發展，更能一窺他從商的功力。

2.作者認為，台灣和美國打交道，必須多了解川普的談判策略運用和商人思維。

上週最大的事件，是美國國務次卿柯拉克來台訪問，這是過去41年美國來台層級最高的政府官員，代表台美關係的突破。柯拉克負責經貿，他來台主要目的是討論5G乾淨網路、供應鏈重組，以及台美經濟合作。

但比較奇怪的是，這次會議改成「非正式」對話。這有幾種可能：

第一如政府所說，雙方還沒有準備好，將擇期再談；

第二是希望保持低調，避免過度刺激中國大陸，但這顯然沒有奏效，因為上週共機加強對台演習；

第三是我個人看法，反映川普談判策略，時鬆時緊，以爭取最大利益。

美國衛生部長訪台不久後，馬上有更高層級政府官員來台，代表川普策略的靈活。

如果中共沒有表示，那美國可以進一步探討更深合作的可能性；反之，如果強烈抗議，只會引起全世界更加反感，正中川普下懷，對選戰是加分。

川普是商人，他施政均以商業為出發點，政治外交還在其次。即使是經濟，也會將注意力集中在特定企業上，如2年前吸引郭台銘到美國投資、禁止博通收購高通、封殺華為、施壓台積電赴美設廠、以及近期封殺TikTok和WeChat等。

川普不會講什麼經濟大道理，他就是專注瞄準指標企業，為川普效力的人很多是商人，不像台灣喜歡用三師（律師、醫師、老師）。商務部長羅斯是私募股權併購重整專家，這次來台的柯拉克也是超級高手。

台灣和美國打交道，必須多了解川普這個人。川普有一本名著《The Art of the Deal》詳述他做生意談判之道。他在書中提到「truthful hyperbole」（真實的誇大），強調無害的誇張是談判極有效的策略。

川普和中國打交道，就是典型談判策略運用的極致，一下子說習近平是他的好朋友，下一秒又翻臉稱中國是美國最大的敵人。威脅說要中美全面斷交，不排除任何可能性，但同時又希望中國採購更多美國農產品。

不要低估川普的執行力，他用的人像柯拉克都是高手。歐巴馬會講理念，川普直接進攻要害，一刀斃命。

對付華為就是如此，連台積電和聯發科也不放過，現在手段更狠，準備延伸到中芯半導體。每扳倒一個敵人，川普的聲望就更高。

川普也懂得修正戰略。美國退出許多多邊組織，改走雙邊路線，好處是可以爭取對美國更好的條件，但不利點是美國逐漸陷於孤立。

想了解川普做生意的功力，不妨來看TikTok最新發展。據媒體報導，甲骨文（Oracle）和沃爾瑪計畫投資TikTok少數股權（20%），甲骨文將成為TikTok美國雲平台運營商，TikTok可繼續在美國市場營運，未來新公司在美國上市。

換言之，川普不是真的要消滅TikTok，一切都是談判手法。原本川普只想收仲介費，現在更狠，要TikTok捐款作為慈善基金，這擺明了就是勒索。

川普很清楚如何玩這個遊戲，哪裡下手要重，哪裡要輕。TikTok是全世界最大影音平台，用戶大多是年輕人，川普為了選票，不可能得罪這個超級有影響力的族群。

台灣是川普的棋子，無庸置疑。But let’s make a deal, hopefully a good deal for Taiwan!

【延伸閱讀】


共機連續飛過台海中線！華郵：2020美國大選，對中共幾乎是生存威脅
曾左右總統大選、更能影響國際法庭判決…美國禁微信，其實很有道理？
她152公分、高齡87歲，是美國年輕人的偶像！她的過世為何能左右美國選情？
美對台軍售，為的是讓台灣像刺蝟？專家揭背後作戰理念

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

美國大選 川普 拜登 TikTok

延伸閱讀

享「公共負擔」不給綠卡 川普政府22日宣布恢復實施

距投票日40天 川普祭什麼致勝法寶？

大選倒數計時川普賓州造勢 拜登獲馬侃遺孀背書

川普狠批中國「散播病毒」 法籲聯合國訪新疆視察人權

相關新聞

共機連續飛過台海中線！華郵：2020美國大選，對中共幾乎是生存威脅

隨著美國大選接近，川普的連任之路陷入苦戰，有學者擔心，川普恐怕會為了拯救選情，挑起與中國的對峙情緒，煽動民族主義。

彭博助拜登！為3.2萬重罪犯付罰款「讓他們可投票」

民主黨前總統參選人、億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)協助「佛羅里達州恢復權利聯盟」(Florida Rights Restitution Coalition，簡稱FRRC)共募得逾2000萬元，讓服完刑但未還清罪刑相關費用的重罪犯可投票；彭博先前已誓言注資1億元協助民主黨總統候選人拜登選贏佛羅里達州。

川普拜登首場總統辯論 聚焦大法官提名、疫情等6議題

2020年總統大選民主黨候選人拜登與共和黨候選人川普總統首場電視辯論，29日在俄亥俄州克利夫蘭登場。首場辯論將聚焦六大主題，包括最高法院大法官提名戰、百年最嚴重全球疫情、因疫情倒地不起的美國經濟、今夏全國各地爆發的示威抗議與暴力、選舉完整性議題，以及拜登、川普歷來紀錄。

華郵：CIA情資評估 普亭下令破壞拜登選情

華盛頓郵報報導，中央情報局(CIA)在今年8月間的情資評估報告中指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與俄羅斯高層官員可能親自下令干預2020年美國大選的操作，或者對於相關運作完全知情，目標則是破壞民主黨候選人拜登的選情。

台灣是川普的棋子嗎？投行家剖析川普的「商戰」 思維

美國衛生部長訪台不久後，即有更高層級政府官員——國務次卿柯拉克來台，代表川普策略的靈活。從TikTok最新發展，更能一窺他從商的功力。

距投票日40天 川普祭什麼致勝法寶？

距總統大選投票日僅40天，什麼議題最可能讓川普總統有最大機會翻盤，從民調落後變領先？也許時機已逝，也許川普會鋌而走險。大法官遞補提名之戰共和黨強渡關山，再增一席保守派大法官已成定局；但操作不慎，婦女和中間選民可能倒向民主黨。有人大膽預測，假如砲聲一響，川普連任就十拿九穩，而南海、台海和伊朗都是可能引爆點。訴求撤軍停戰的川普會不會為挽救選情，引發美中軍事衝突？

贏者全拿選舉人團制是否該廢 美國民眾意見分歧

美國總統大選採選舉人團制，因為贏者全拿，獲勝者可能不是最具民意基礎的候選人。但一項民調顯示，贊成廢除與保留的選民比重差距...

影響美國大選！臉書移除155個源自中國的假帳號

臉書公司22日表示，已移除源自中國的假帳號網絡，這些假帳號以個人名義在目標國家貼文，違反臉書的反對國外及政府干預政策。

批美中貿易協議慘敗 拜登顧問：與陸完全脫鉤不切實際

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的外交政策資深顧問布林肯（Tony Blinken）22日表示，與中國大陸...

【2020美國大選】美最高法院大法官辭世 將是川普連任救命草？

87歲的美國大法官、自由派人士眼中的「自由派鬥士」金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因胰腺癌離世，使得美國總統川普（Donald Trump）有機會第三次提名保守派人選擔任大法官，進而導致美國最高法院繼續右傾...

【2020美國大選】「GOP」代表什麼意思？美國政治術語全解析

美國總統大選的報導中，我們經常會看到一些特別名詞，例如「GOP」或「紫色州份」（Purple state）等。本文收集相關資料，為大家解答這些疑問...

自由派大法官病逝 美國總統大選投震撼彈

美國自由派大法官金斯柏格病逝，引爆總統是否可在選前數週提名繼任人選爭議。...

熱門新聞

特斯拉新電池便宜一半 馬斯克：三年內推2.5萬美元電動車

伊登再戴「順澤宮神帽」 勇奪德國鐵人三項冠軍

梅克爾拒全面禁華為！德國在西方世界獨樹一格

川普：中國大陸要為「中國病毒」廣傳全球負責

川普主導下的TikTok交易 美網路大亨：整件事全是謊言

陸籍死囚於印尼監獄挖洞鑽下水道越獄 獄友：他策劃近半年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。