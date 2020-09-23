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距投票日40天 川普祭什麼致勝法寶？

世界日報 / 社論
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

距總統大選投票日僅40天，什麼議題最可能讓川普總統有最大機會翻盤，從民調落後變領先？也許時機已逝，也許川普會鋌而走險。大法官遞補提名之戰共和黨強渡關山，再增一席保守派大法官已成定局；但操作不慎，婦女和中間選民可能倒向民主黨。有人大膽預測，假如砲聲一響，川普連任就十拿九穩，而南海、台海和伊朗都是可能引爆點。訴求撤軍停戰的川普會不會為挽救選情，引發美中軍事衝突？

川普日前強打外交牌，以色列和阿聯酋、巴林建交，據傳還有五、六個阿拉伯國家可能跟進；阿富汗也和神學士談判，川普續從伊拉克、阿富汗撤軍，但這些舉動爭取選票效果有限。疫苗提前上市看來難如願，高達七成選民不信賴政治施壓下讓疫苗提早上市。而禁抖音(TikTok)和微信(WeChat)，後者華人社區較關切，對主流選民影響不大。較具爆炸性的議題是大法官遞補之戰，以及和中、伊是否爆發軍事衝突。

路透民調顯示，62%受訪者支持大法官新人選應等11月3日大選後，由勝選的新總統提名；只有23%反對拖延，15%沒意見。高達四成多選民已決定投票意向，川普在幾個搖擺州聲勢落後白登，使他變得急切，須靠險招求勝。

川普預定周五或周六提名大法官人選，但看來只能挽回一些保守派原來不滿他的選民回流，對開闢新票源影響有限。民主黨眾院議長波洛西揚言再度彈劾川普，但提名大法官是總統職權，即使現在提名不尊重最新民意、不利建立憲政慣例，但為此彈劾川普卻濫權而不智。

金斯柏病逝，是川普和共和黨的天賜良機，讓川普把最高法院「改造」成保守派和自由派呈6：3的壓倒性形勢，自由派無能為力。寄望共和黨至少四位參議員倒戈，阻擋大法官任命的機會極低，因為共和黨參議員須顧慮被選民指為背叛，影響連任，羅穆尼支持提名表決就是新例。最高法院在自由派占優勢或兩邊旗鼓相當多年後，政治鐘擺擺回保守派一邊，美國不致因此崩潰，自由派沒必要視為天塌下來了。

接下來重點，民主黨如想杯葛大法官提名人選審查，非常困難。由於提名人選是女性，很難像對付卡瓦諾被指控性侵一樣杯葛，只能從提名人選的判例中挑毛病。民主黨稍有不慎，會被扣上為反對而反對帽子，將帶給選民阻擾國家憲政正常運作的惡感。

而川普如提名反對墮胎權的第七巡迴上訴法院法官巴瑞特，意味1973年最高法院判決墮胎合法化的Roe vs Wade案，會成兩黨爭論引爆點。因為這件判例賦與全美婦女墮胎選擇權，日後可能再引發新訴訟，然後被最高法院推翻。

這也是一把名副其實的雙面刃。保守派固然可用宗教、保護生命等號召，推翻40多年來實施的婦女墮胎合法化，卻可能得罪自由派和中間立場婦女，她們主張「子宮自主權利」，讓共和黨和川普的流失部分婦女票。

再說，既有法律秩序如推倒重來，將引發政治動盪，社會風險和成本和「黑人的命也是命」運動一樣，讓民眾尖銳對立。如大選前引爆，必然衝擊兩黨選情。共和黨在眾院占199席、民主黨235席，全都面臨改選；參院改選的35席中，共和黨占21席、民主黨14席。大法官任命案如擴大成墮胎權保衛戰，一旦共和黨國會席數流失，失去參院主控權，即使川普能連任，施政將完全受國會掣肘，牽一髮而動全身，是否這樣發展，更值得關注。

最高法院未來由保守派主導至少20年，已成定局，但首席大法官羅伯茲會成變數。他為了維持最高法院權威地位、平衡國家方向，讓民眾充分信賴，可能隨案件而變動立場投票，最高法院未必從此完全一面倒，也存在一些變數。

總之，再增一位保守派大法官，使川普任內共任命三位大法官，創下歷史紀錄，也成為川普的政治遺產，但並無法真正為川普爭取多少新選票。川普選情如繼續低迷，是否鋌而走險，打「戰爭邊緣牌」，也值得關切。

共軍戰機連續五天逼近台灣空域，讓人聯想美軍偵察機日前多次逼近廣東沿海70多公里內，美中似在「一報還一報」，北京卻拿台灣報復美國。台海兩岸或中美軍機萬一發生擦撞或開火，將震驚世界，有利川普選情。而伊朗也不斷在挑釁美軍，川普最後是否找藉口，不惜和伊朗或中國有小規模軍事衝突，也是可能影響大選的懸念。

美國大選 川普 拜登

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