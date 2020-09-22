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【2020美國大選】美最高法院大法官辭世 將是川普連任救命草？

香港01 / 黄治金
美國大法官金斯伯格離世，使得川普有機會第三次提名保守派人選擔任大法官。圖／路透社
美國大法官金斯伯格離世，使得川普有機會第三次提名保守派人選擔任大法官。圖／路透社

87歲的美國大法官、自由派人士眼中的「自由派鬥士」金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）因胰腺癌離世，使得美國總統川普（Donald Trump）有機會第三次提名保守派人選擔任大法官，進而導致美國最高法院繼續右傾。但是，和關注未來幾十年最高法院意識形態傾向的共和黨人相比，川普更關心此次提名短期內對他連任選情的正面影響。

從競選角度考慮，一方面，雙方陣營都可以藉此加大募款力度。比如，截止9月20日中午，自由派通過籌款平台ActBlue募款1億美元。川普陣營也開始售賣「填補大法官席位」的T恤衫。另一方面，大法官人選成為新冠肺疫情之後又一影響大選投票的因素，幾乎可以和美國經濟及醫療的重要性相提並論。

在黨代會後經過一番「社會法治和秩序」的政治公關後，川普選情並沒有明顯起色。此次大法官之死則為川普撼動選情帶來一線生機。

川普關心此次提名短期內對他連任選情的正面影響。圖／路透社
川普關心此次提名短期內對他連任選情的正面影響。圖／路透社

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）民調數據，2/3的註冊選民認為，大法官提名對他們的投票意向「非常重要」，重要性超過新冠肺炎疫情。而根據美國有線電視新聞網（CNN）2016年公布的出口民調，川普的多數支持者認為大法官提名是決定他們投票意向的最重要因素。

所以，在自己選情乏力、民調落後的情況下，川普必然會通過提名女性保守派大法官來為自己助選，鞏固基本盤的同時，力求擴大自己的票源。尤其是那些反對墮胎權、支持擁強權的核心保守選民，最容易受到川普的鼓動。這樣的話，川普打出這張大法官提名的政治牌，大概會有以下數種情形。

川普必然會通過提名女性保守派大法官來為自己助選，鞏固基本盤的同時，力求擴大自己的票源。圖／路透社
川普必然會通過提名女性保守派大法官來為自己助選，鞏固基本盤的同時，力求擴大自己的票源。圖／路透社

如果川普在大選前提名，參議院必然會利用多數席位的優勢，加快通過提名，促使新的保守派大法官上任。如果此次是爭議性的選舉，雙方任何一方發起訴訟，最高法院有可能會做出有利於川普的裁決。

但是，這也有一大弊端，即刺激更多自由派選民參與投票。一些保守派基礎選民在保守大法官就位的情況下，反而可能放棄投票，從而影響川普的得票率——這也就要看民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）是否擅長利用大法官提名爭議，進一步擴大自己的選民陣營。

根據9月20日公布的路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調，多數美國人反對川普和參議院共和黨人強推大法官人選的做法。62%的美國成年人，包括半數共和黨人，支持大選結束後由新總統提名新的大法官人選。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）是否擅長利用大法官提名爭議，進一步擴大自己的選民陣營。 圖／路透社
民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）是否擅長利用大法官提名爭議，進一步擴大自己的選民陣營。 圖／路透社

當然，川普在提名新人選後，必然會放大民主黨的阻撓，繼續否定和抹黑民主黨，為自己助選。

川普還有一種做法，就是延續2016年競選策略，承諾會在當選後提名保守派大法官，這樣可以讓基本盤保持不變，並刺激更多保守選民投票。但是，共和黨領導層肯定「等不及」。從當前的民調來看，參議院選舉中36個席位改選，共和黨很有可能會失去參議院的控制權。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）希望在共和黨控制白宮和參議院的條件下再次填補一位保守派大法官。

對於麥康奈爾等共和黨人而言，如果川普勝選，民主黨控制參議院，共和黨想推保守派大法官就難了；如果川普勝選，共和黨繼續控制參議院，民主黨只能接受川普提名的人選；如果川普輸了，那就要看誰控制了參議院。如果共和黨控制參議院，民主黨人推自由派大法官也非易事。

當然，這幾種情形並非川普本人選前所考量的。川普所關心的就是通過大法官提名人選增加自己勝選連任的機率，尤其是鞏固和擴大福音派基督徒選票和關注墮胎、槍支等議題的底層白人選民的支持度。

川普想鞏固和擴大福音派基督徒選票和關注墮胎、槍支等議題的底層白人選民的支持度。圖／路透社
川普想鞏固和擴大福音派基督徒選票和關注墮胎、槍支等議題的底層白人選民的支持度。圖／路透社

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文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登 共和黨 民主黨

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