影／921國家災防日 蔡英文讚特教學生防災演練確實

不過蔡總統才稱讚大家很冷靜，突然有一位障礙生叫了一聲、站了起來、拔掉口罩不斷東張西望，周遭國安人員嚇了一跳，蔡總統不以為意，繼續鼓勵參與演練的師生，起身的障礙生不久又坐了下來。

蔡總統說，她參加過各式各樣的防災演練，今天是她第一次參加特殊學校的演練。她告訴在場師生，台灣位於地震帶又常常受到颱風侵襲，請大家記住今天演練的內容，也把相關的防災知識告訴家人， 讓防災的態度能夠落實在大家日常生活當中。