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影／921國家災防日 蔡英文讚特教學生防災演練確實

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影

今天是九二一震災21周年、「國家防災日」，總統蔡英文上午到台南大學附屬啟聰學校新化分校出席109年國家災防日地震避難掩護演練。蔡總統稱讚市府與校方用心，告訴在場數以百計的特殊障礙學生，他們從接到警、就地掩蔽到撤離到疏散地點，表現很冷靜、很棒，「 我要給大家比一個很大大的讚」；現場響起熱烈掌聲。

不過蔡總統才稱讚大家很冷靜，突然有一位障礙生叫了一聲、站了起來、拔掉口罩不斷東張西望，周遭國安人員嚇了一跳，蔡總統不以為意，繼續鼓勵參與演練的師生，起身的障礙生不久又坐了下來。

蔡總統說，她參加過各式各樣的防災演練，今天是她第一次參加特殊學校的演練。她告訴在場師生，台灣位於地震帶又常常受到颱風侵襲，請大家記住今天演練的內容，也把相關的防災知識告訴家人， 讓防災的態度能夠落實在大家日常生活當中。

蔡總統也稱讚學校的老師，還有現場工作團隊準備這次演練非常的努力與細心， 他非常的感佩與感謝。她說，我們的防災教育尤其其是在特殊學校的防災教育，要充分落實，這做起來不容易，需要更細的心思更周全的規畫；大家做好防災、重視防災教育，讓學校成為防災校園，讓孩子們有最安全的學習環境。蔡總統最後又一次感謝市長黃偉哲，還有市府團隊的用心協助規畫今天防災演練，稱讚參與的師生表現真的很棒。

國家災防日，總統蔡英文到台南大學附屬啟聰學校致詞時，一名學生突然拔掉口罩起身東張西望。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文到台南大學附屬啟聰學校致詞時，一名學生突然拔掉口罩起身東張西望。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影
國家災防日，總統蔡英文首次參與特殊學校防災演練。記者周宗禎／攝影

地震 口罩

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