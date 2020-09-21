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影／921國家災防日 蔡英文讚特教學生防災演練確實
不過蔡總統才稱讚大家很冷靜，突然有一位障礙生叫了一聲、站了起來、拔掉口罩不斷東張西望，周遭國安人員嚇了一跳，蔡總統不以為意，繼續鼓勵參與演練的師生，起身的障礙生不久又坐了下來。
蔡總統說，她參加過各式各樣的防災演練，今天是她第一次參加特殊學校的演練。她告訴在場師生，台灣位於地震帶又常常受到颱風侵襲，請大家記住今天演練的內容，也把相關的防災知識告訴家人， 讓防災的態度能夠落實在大家日常生活當中。
蔡總統也稱讚學校的老師，還有現場工作團隊準備這次演練非常的努力與細心， 他非常的感佩與感謝。她說，我們的防災教育尤其其是在特殊學校的防災教育，要充分落實，這做起來不容易，需要更細的心思更周全的規畫；大家做好防災、重視防災教育，讓學校成為防災校園，讓孩子們有最安全的學習環境。蔡總統最後又一次感謝市長黃偉哲，還有市府團隊的用心協助規畫今天防災演練，稱讚參與的師生表現真的很棒。
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