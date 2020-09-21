「921大地震」21週年 網淚憶：在外面睡了四天、學校直接沒了

今天是九二一大地震21周年，當時災情非常慘重，造成全台2415人死亡，1萬1305人受傷，10萬間房屋倒塌，至今仍有許多民眾回想起來仍心有餘悸。有網友近日在ptt也發文問說，「九二一大地震發生時，大家在做什麼？」貼文一出，也引發不少人留言回憶起那時的狀況。

發文的網友表示，九二一發生時，他人在台北，感受到的是四周搖得驚天動地，連牆上的畫都掉下來，後來爸媽醒了，隔天家裡也停電。白天他要走路去上學，走到一半卻被通知說不用上課，都停課了，結果家裡停電很久，等他看到新聞時已經過了半天以上了。

他表示，「九二一真的很恐怖，大家有印象嗎？」他還說，對很多現在的年輕人而言應該已經是歷史課本的事件了，很多年輕人當時都還沒出生吧？

底下則有不少人留言回應，「停電的關係，很多街坊鄰居走到外面聊天，後來回去睡覺，等到隔天停課才知事情這麼大條」、「當時在台中，跟外公外婆躲在床底下」、「那時年幼，但記得被家人抱著衝下樓。」

「南投人來了，在對面公園草地睡二晚，第三天才借到帳篷，睡了四天才回房子裡，學校直接沒了，路上很多房子二樓變一樓，醫院急診場景很可怕。」

還有埔里人指出，地震發生的時候跑出門被磚塊絆倒，隔天才知房間的牆塌了，其他受災戶也說「在戶外睡了好幾周，領救災物資的時候還被採訪了。」