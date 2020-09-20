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東海商圈氣爆釀4死1傷 火調報告15天內出爐
台中市東海商圈一處民宅昨天發生氣爆，造成4死1傷，消防人員清理火場發現被開啟的瓦斯鋼瓶以及打火機，檢方不排除是人為因素；台中市消防局表示，火調報告約在15天內出爐。
台中市龍井區新興路東海商圈一處民宅昨天發生氣爆，陳姓男子、蔣姓前妻及他們8歲的兒子一家三口全罹難，氣爆更波及對面透天厝，造成73歲的吳姓老翁葬身火場，以及另名張姓男子膝蓋受傷，送醫後無礙。
台中市消防局今天表示，依照規定，火災案件發生後15天內，必要時得延長至30天，應完成火災原因調查報告書的製作，移送檢警調查辦理。
消防人員昨天在清理火場時，發現4桶大、小的瓦斯桶，其中有1桶氣閥被開啟，現場有1枚被燒毀的打火機，加上氣爆屋內的陳男曾有家暴紀錄，檢方不排除有人為因素，肇事原因調查中。
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